加速推動高雄大林蒲遷村 115年起啟動協議價購

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）加速推動大林蒲遷村，高雄市政府今天說，將自明年1月1日起啟動寺廟、教堂等宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，並與土地所有權人簽訂協議價購同意書，啟動實質遷村。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，自明年1月1日起，市府將陸續辦理宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，向土地所有權人說明選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書。

另外，明年3月起，將受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地個別分配、合併分配及合併抽籤等選擇登記作業，以確保作業流程順暢。

在非住商區土地方面，市府已委託估價師逐筆重新估價，預計於明年2月完成估價作業，接著3月送高雄市估價師公會協審確定地價後，5月辦理非住商區土地協議價購說明會，讓整體遷村作業無縫銜接。

市府指出，自去年6月召開第5次說明會以來，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部也持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。此次公布的遷村協議價購作業時程，為雙方多次會商後訂定的具體目標。

市府表示，未來將持續透過相關會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園，迎接嶄新生活。（編輯：李淑華）1141109