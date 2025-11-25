加速斡旋俄烏和平計畫 美陸軍部長會晤俄方代表

一位美國官員告訴路透社，美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)今天(25日)在阿布達比與俄羅斯官員舉行了會談。這是美國總統川普(Donald Trump)政府為促成俄烏和平協議所做的最新努力。

此前，美國和烏克蘭官員試圖縮小雙方針對俄烏和平計畫上的分歧，並同意修改美國提出的方案。基輔及其歐洲盟友認為這項結束俄烏戰爭的方案是克里姆林宮的「願望清單」。

這位匿名的美國官員表示，德里斯科與俄羅斯代表團的會談將持續到26日。目前尚不清楚俄國代表團的成員有哪些。

這位官員補充說，德里斯科預計在阿布達比期間還會與烏克蘭官員會面。

白宮尚未立即回應路透社的置評請求。

在近幾個月來，美國對烏克蘭戰爭的政策搖擺不定。

川普8月倉促安排在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 的峰會，引發了人們的擔憂，華府可能會接受俄羅斯的多項要求，不過美國後來對莫斯科施加了更大的壓力，包括新制裁。

華府近日提出的和平方案令美國政府內部、基輔和歐洲的許多人都措手不及，並引發了新擔憂，川普政府可能願意迫使烏克蘭簽署一項嚴重偏袒莫斯科的和平協議。

該計劃將要求基輔割讓更多領土，接受對其軍事力量的限制，並要求它放棄加入北約(NATO)，而基輔長期以來一直拒絕這些條件，認為這無異於投降。此外，該計劃也無助於緩解歐洲對俄羅斯未來將發動進一步侵略的擔憂。(編輯：陳士廉)