加速移交戰時指揮權 美韓CGCC轉常設

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應朝鮮半島戰爭再次爆發，過去75年來，若有爆發戰事，美軍可直接接管韓國軍隊，但韓國近年希望能重新擁有自身軍段的戰時作戰指揮權(OPCON)。歷經多年籌劃，美韓聯合司令部轄下「聯合地面部隊指揮部」(CGCC)，近期正式轉為常設單位，標誌華府向首爾移交「戰時作戰指揮權」邁出關鍵一步。

《星條旗報》報導，先前僅在特殊狀態下才啟動的美韓「聯合地面部隊指揮部」，從2019年就開始評估，去年10月下旬獲准轉為常設單位，上月已展開運作，由南韓地面作戰指揮部指揮官朱承雲中將指揮。此舉允許美軍官兵於承平時期作為CGCC成員，參與定期部署任務，將增進雙方部隊的作業互通性與聯戰能力。該指揮部未來也會在和平時期規劃戰時角色，促進兩國更有效的討論。

駐韓美軍暨美韓聯合司令部發言人崔潔美表示，作為「戰時作戰指揮權」移交機制的一環，此舉象徵美韓同盟「在強化聯合防禦態勢方面穩步推進」，這也是長期相互協調和聯合評估的成果。未來可透過更快的資訊共享和協調平戰時期的部隊管理概念，促進聯合戰備。一名南韓聯合參謀本部(JCS)官員說，這標誌著雙方在「基於條件」的戰時指揮權移交跨出了重要一步。

南韓戰時指揮權的移交原則上應於2006年達成，但至今卻尚未實施。現任總統李在明則決心推動此進程。

