加速移交戰時指揮權 美韓CGCC轉常設

記者廖子杰／綜合報導

美國《星條旗報》12日報導，歷經多年籌劃，美韓聯合司令部轄下「聯合地面部隊指揮部」（CGCC），近期正式轉為常設單位，標誌華府向首爾移交「戰時作戰指揮權」邁出關鍵一步。

根據報導，先前僅在特殊狀態下才啟動的美韓「聯合地面部隊指揮部」，去年10月下旬獲准轉為常設單位，上月已展開運作，由南韓地面作戰指揮部指揮官朱承雲中將指揮。此舉允許美軍官兵於承平時期作為CGCC成員，參與定期部署任務，將增進雙方部隊的作業互通性與聯戰能力。

駐韓美軍暨美韓聯合司令部發言人崔潔美（Jamie Choi，音譯）表示，作為「戰時作戰指揮權」移交機制的一環，此舉象徵美韓同盟「在強化聯合防禦態勢方面穩步推進」，這也是長期相互協調和聯合評估的成果。一名南韓聯合參謀本部（JCS）官員說，這標誌著雙方在「基於條件」的戰時指揮權移交跨出了重要一步。

美韓「聯合地面部隊指揮部」已轉為常設單位。圖為美韓「乙支自由護盾」聯演。（達志影像／美聯社資料照片）