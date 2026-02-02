加速縣交通計畫 楊文科訪高公局

竹縣長楊文科（左）拜會高公局長陳文瑞，針對國一「湖口第二交流道」與「國一銜接台六十八」進度，請高公局予以多協助。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

為解決新竹縣長期交通瓶頸，縣長楊文科日前率領團隊與湖口鄉長吳淑君、前交通部常務次長何煖軒及議員何建樺，親赴高速公路局拜會局長陳文瑞，針對縣內二大指標性交通計畫爭取加速落實。

楊文科強調，這次拜會討論第一件鄉親非常關心的「湖口第二交流道」，湖口增設交流道修正報告書已送至高公局，期盼盡速初審給予指教。第二個關於「國道一號銜接台六十八線匝道」，發現如果只有「西向」，可能美中不足，希望有「完整」的連接「東向」，對未來整個產業發展影響非常大。

針對湖口增設第二交流道，湖口鄉公所進行相關簡報，提到新竹產業園區為國內重要產業聚落，年產值約六千五百億元、從業人員近七萬人，工廠數與就業人口分別占全縣約百分之卅四與百分之四十一，均居全縣之冠。國道一號增設湖口第二交流道為當務之急，目前優選方案建議於國道一號七十七公里七百公尺處設置半套Y型交流道，以台一線作為聯絡道，規劃南出、北入匝道。

陳文瑞表示，湖口交流道周邊還有許多開發計畫，包括工廠、科學園區、住宅區及營區等，初審時將協助縣府加速檢核修正資料，持續提供意見，協助向中央提報。至於國一北向銜接台六十八線東西向匝道，發現東向困難度高，包括都市計畫變更、平行落墩等困難，決定優先推動西向匝道，希望該案盡速通過大會審議。