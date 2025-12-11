加速老屋改善在地安養 新北4處獲整建維護補助

《圖說》三重立面修繕案更新前現況照。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府持續提供老舊建築整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高1,500萬元、增設電梯每案最高340萬元，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題。近期持續有三重、新莊4處社區成功獲得經費補助，大幅提升居住環境安全性與便利性，並實現在地安養目標。

都市更新處處長康佑寧表示，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，已於民國114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助1,500萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。

都更處說，市府為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，透過經費補助與專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會，增加民眾延續家的記憶、實現在地安養的可能性，並持續承載著生命的故事。截至114年12月，市府已累計受理629案，核定545案，成功協助超過3萬5,000戶市民改善老屋，讓更多長者可以與熟悉的環境一同變老。

康佑寧指出，新北市鼓勵民眾，除了拆除重建，若屬結構安全無虞老舊建築物，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶。本月核定4處社區皆為充滿回憶的舊宅，透過市府補助重獲新生。

例如；三重林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，積極整合鄰居申請立面修繕，不僅透過外牆鋁板美化，更規劃收納凌亂的電信與冷氣管線，打造全新城市景觀。同樣位於三重的周先生，則考量長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助，讓長者下樓買菜、與鄰居交流不再是困擾，真正實現樂齡無礙生活。