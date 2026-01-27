加速自動化技術 Nike美國配送中心宣布裁員775人

全球知名運動品牌Nike於近日發布聲明，宣布裁員775人。（示意圖／翻攝自unsplash）





全球知名運動品牌Nike於近日發布聲明，為了加速「自動化」技術的應用，宣布裁員775人，而這波人力裁減主要影響的是美國田納西州與密西西比州的配送中心人力。

為加速自動化技術應用 Nike宣布裁員

根據《CNBC》報導，這次裁員是繼去年夏天宣布裁減約1,000名企業職位之後的最新一波人事調整。Nike向《CNBC》透露，此次裁員影響的是美國的物流與配送業務，目的是「降低營運複雜度、提升彈性，打造更具回應力、韌性、責任感與效率的營運體系」。

廣告 廣告

Nike在聲明中指出，他們正在精簡業務運作，以便能更好地為運動員與消費者服務。Nike進一步說明，他們會「優化供應鏈布局，並加速應用先進技術與自動化」，以投資團隊未來所需的技能。

直營策略後遺症浮現 轉型期淨利下滑32%

此次裁員正值執行長希爾（Elliott Hill）推動營運轉型之際。近年來，Nike面臨銷售成長趨緩、利潤率下滑的壓力，外界認為，這與前任執行長多納霍（John Donahoe）主導的「直營優先」策略有關，當時他們過度聚焦自營門市與官方網站，削弱與傳統批發通路夥伴的合作。

知情人士指出，在多納霍的策略推動下，Nike配送中心規模與人力配置快速擴張，但實際出貨量未能同步成長，導致現有人力結構難以支撐。希爾上任後，已著手修復與批發通路的合作關係，同時加快清理滯銷庫存，並重啟產品創新。根據去（2025）年12月公布的第二財季財報，由於關稅壓力、轉型相關成本以及關鍵的中國市場表現疲軟，Nike的淨利潤下降了32%。

更多東森新聞報導

華爾街震盪！金融雙雄接連裁員 數千人受衝擊

知名手機品牌大裁員後 再併入手機大廠！官方證實了

亞馬遜歐洲總部裁員震撼彈！370人丟飯碗 創20年新高

