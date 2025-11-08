加速軍售交付速度！ 美防長：革新武器採購制度
美國國防部長赫格塞斯宣調整軍方武器採購方式，強調交付速度是原則，也是維持威嚇與作戰優勢的決定性因素，而最大的改變是擺脫過去追求精良昂貴的「完美產品」程序，改向採取能更快交付，效果不盡理想的方案，另外原本負責外國軍售的「國防安全合作署」，也改由負責「採購與維持」的次長管轄，希望透過把對外軍售的業務，納入總額4000億美元的五角大廈武器採購體系，縮短流程，減少美國盟友夥伴長期面臨軍購的交付延宕問題。
美國國防部長赫格塞斯在對國防產業執行長及軍方採購官員的演說中表示，國防工業必須更快、更靈活，並且要降低對風險的畏懼。赫格塞斯警告不願改變的企業將會被淘汰。他強調要把整個採購體系轉入戰時模式，迅速加快戰力部署，聚焦在成果。
五角大廈調整武器採購方式，將透過減少繁瑣規定，加速簽訂合約，從先進、複雜的技術轉向能迅速製造與交付的產品。不過，有專家提醒，這樣的做法可能導致軍方獲得性能不符合預期的系統。赫格塞斯認為，讓部隊今天就取得一個85%的解決方案，遠比一個永遠無法達成、在測試或技術開發中無限拖延的100%要好得多。他表示，如果戰士犧牲或國家失敗是因為花太長時間讓他們得到所需裝備，那就是他們的失職。
赫格塞斯提到，在他和盟友夥伴的談話中都會被問到，美國的對外軍售出了什麼問題，為什麼2014年下的訂單到了2032年才能交付。他強調一定會解決這個問題。赫格塞斯表示需要消除交付延宕，加強導致交付延誤的關鍵供應鏈。當承諾向夥伴提供關鍵能力時，必須每次都準時交付，他們的成功確保夥伴有能力作戰並取勝。
赫格塞斯宣布，負責外國軍售的國防安全合作署DSCA，將從柯伯吉主管的政策體系，移到達菲領導的採購與維持辦公室下。這項調整旨在加速武器生產與簡化對外軍售流程，減少美國盟友在採購美式裝備時的交付延宕問題。同時，在採購一開始就納入武器可出口性的考量，確保把作戰能力轉讓給盟友的同時，不影響美軍自身的交付進度。
更多 TVBS 報導
機密恐曝露！中國工程師涉維護五角大廈雲端 美防長促查微軟
美日東京會談 兩國同盟為「嚇阻中國侵略關鍵」
加勒比海打擊運毒船 美防長：美軍獲一切必要授權
有特別行動？美防長罕見召數百將官 專家認「不尋常」可能要砍人
其他人也在看
颱風鳳凰逼近 台電金門區處防颱整備 (圖)
因應颱風鳳凰可能帶來影響，台電金門區營業處8日表示，已完成颱風動員整備，提醒民眾做好防颱準備，包括加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝等。中央社 ・ 12 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅台視新聞網 ・ 13 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。放言 Fount Media ・ 10 小時前
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 18 小時前
美國防部準官員：台美共同生產應聚焦複雜度較低項目
（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美國國防部負責政策的副次長提名人韋勒茲－葛林今天表示，他向來支持對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備；在台美共同生產武器方面，應聚焦複雜度相對較低、且台灣已具備相應人力、生產基礎設施的項目。中央社 ・ 1 天前
美台合製武器 技術複雜低優先
美國戰爭部負責政策的副次長提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green），6日在聯邦參議院軍事委員會舉辦的人事聽證會上表示，美台共同生產武器，應側重於技術複雜度較低、且台灣已具備相關人力與生產基礎能力的項目。中時新聞網 ・ 23 小時前
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
旅展買氣旺、國旅熱持續升溫！福容大飯店駐店總經理戴瑞宏接受《三立新聞網》採訪時表示，今年業績已全面超越去年同期，並看好「普發一萬」政策與春節九天連假效應將持續帶動成長。隨著淡江大橋明年完工可望成為北海岸觀光新引擎，再加上多個新據點陸續開幕，集團對明年展望樂觀。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
環境部攜手文策院 支持環境永續文化創作
環境部長彭啟明於日昨出席文化內容策進院舉辦的「2025TCCFPITCHING頒獎典禮」，並宣布首屆與文策院合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《UptotheBuffalo》脫穎而出，榮獲殊榮。展現台灣無國界的支持地球永續行動！彭部長於致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。且永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。彭部長也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門齊聚一堂，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。環境部說明，這次與文策院共同設立「永續未來獎 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
石崇良不瞭解狀況！林俊憲認了補充保費被偷襲
衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，引發民眾強烈反彈後，行政院昨（6日）晚間緊急踩剎車，對此民進黨籍立委林俊憲表示，類似牽涉到民眾權益的重大決策，一定要廣徵各方意見，這次衛福部的動作，連身為立委的他，都覺得是被偷襲了。中天新聞網 ・ 1 天前
能源署駁斥不實AI造假影射影片 再籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過二十年之可靠度 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
塔利班批巴基斯坦「毫無合作誠意」！和談又失敗 巴國部長：將採必要措施維護人民和主權
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導南亞情勢持續緊張，掌控阿富汗的塔利班（Taliban，意譯神學士）政權今（8）日表示，阿富汗與巴基斯坦的新一輪和平談判再度...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。中天新聞網 ・ 10 小時前
環境部綠領人才培育課程超夯 126名額全部額滿
為推動淨零綠生活教育扎根，環境部首度結合行為科學推出「一一四年度淨零綠生活綠領培育課程」。課程自今（八）日起，連續三個週末舉辦，每期為期兩天、共計十二小時，結合理論講授、案例解析與實務演練。本課程自十月七日開放報名，三梯次共一二六個名額，一週內即報名額滿。環境部表示，由於推廣民眾落實綠色生活涉及行為的改變，不同於其他環境議題，「淨零綠生活」跨足行為科學領域，因此課程主題鎖定「行為設計與思考訓練」，透過「行為改變決策與消費心理」、「行為科學演練」及「政策與綠生活服務企業案例」三大單元，協助學員深入洞察綠色行為背後的阻礙。課程不僅在於理論傳授，更強調「工具帶走即用上」的行動實踐能力，期待每位學員回到工作與社群中，成為推動淨零綠生活的關鍵推手。環境部長彭啟明致詞說明，行政院核定 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
碳佐麻里連傳愛14年 邀偏鄉孩童歡度感恩童樂日
「碳佐麻里餐飲系列」連續14年舉辦公益行動，支持伊甸基金會「象圈工程計畫」。今年，除了捐出30萬元，協助偏鄉學童課後照顧與才藝學習經費外，今（8日）更攜手「誠品生活台南」，舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感中廣新聞網 ・ 11 小時前
蒙特婁國際旅展 台灣展區推永續旅遊、文化魅力
（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）蒙特婁國際旅展7日至9日舉行，台灣觀光署精心設計的台灣展區結合互動裝置、影片放映與導覽講解，邀請參觀者感受台灣自然風光與獨特文化傳統，並展示台灣邁向以永續、創新與真實體驗為核心的旅遊轉型成果。中央社 ・ 12 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前