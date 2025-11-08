加速軍售交付速度！ 美防長：革新武器採購制度

美國國防部長赫格塞斯宣調整軍方武器採購方式，強調交付速度是原則，也是維持威嚇與作戰優勢的決定性因素，而最大的改變是擺脫過去追求精良昂貴的「完美產品」程序，改向採取能更快交付，效果不盡理想的方案，另外原本負責外國軍售的「國防安全合作署」，也改由負責「採購與維持」的次長管轄，希望透過把對外軍售的業務，納入總額4000億美元的五角大廈武器採購體系，縮短流程，減少美國盟友夥伴長期面臨軍購的交付延宕問題。

美國國防部長赫格塞斯宣布調整軍方武器採購方式。（圖／達志影像美聯社）

美國國防部長赫格塞斯在對國防產業執行長及軍方採購官員的演說中表示，國防工業必須更快、更靈活，並且要降低對風險的畏懼。赫格塞斯警告不願改變的企業將會被淘汰。他強調要把整個採購體系轉入戰時模式，迅速加快戰力部署，聚焦在成果。

五角大廈調整武器採購方式，將透過減少繁瑣規定，加速簽訂合約，從先進、複雜的技術轉向能迅速製造與交付的產品。不過，有專家提醒，這樣的做法可能導致軍方獲得性能不符合預期的系統。赫格塞斯認為，讓部隊今天就取得一個85%的解決方案，遠比一個永遠無法達成、在測試或技術開發中無限拖延的100%要好得多。他表示，如果戰士犧牲或國家失敗是因為花太長時間讓他們得到所需裝備，那就是他們的失職。

赫格塞斯提到，在他和盟友夥伴的談話中都會被問到，美國的對外軍售出了什麼問題，為什麼2014年下的訂單到了2032年才能交付。他強調一定會解決這個問題。赫格塞斯表示需要消除交付延宕，加強導致交付延誤的關鍵供應鏈。當承諾向夥伴提供關鍵能力時，必須每次都準時交付，他們的成功確保夥伴有能力作戰並取勝。

赫格塞斯宣布，負責外國軍售的國防安全合作署DSCA，將從柯伯吉主管的政策體系，移到達菲領導的採購與維持辦公室下。這項調整旨在加速武器生產與簡化對外軍售流程，減少美國盟友在採購美式裝備時的交付延宕問題。同時，在採購一開始就納入武器可出口性的考量，確保把作戰能力轉讓給盟友的同時，不影響美軍自身的交付進度。

