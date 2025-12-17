加速都更腳步！北市9年來首度破百件 政府積極當橋樑

圖/TVBS

新北市的都市更新正展現蓬勃發展，特別是在板橋、新莊、中和永和及新店等早期發展區域。新北市都更處副處長李擇仁表示，這些地區因老舊建築較多且房價較高，成為都更熱區。自108年起，雙北都更申請件數穩定成長，新北市近七年的申請案量已超過200案，超越過去20年的總數。政府透過政策鬆綁、增加獎勵及建立完善審議制度，積極促進都市更新進程，同時致力於縮小住戶與建商間的認知差距。

新北都更加速中，這幾區房價高成熱門地。圖/TVBS

李擇仁指出，侯市長上任這七年來，都更案的申請量已經超過200案，比過去20年的數字還多，核准的案件數量也超越了之前20年的相關數量。都更過程中，利益在住戶和建商之間常有拉扯，住戶擔心被騙或引發爭議。都更案例分享者張皓程提到他的親戚家已有50年歷史，急需改建，但因建商提供的獎勵不夠好而遲遲未能進行。他強調台灣人普遍希望能一坪換一坪，而他親戚家最終是因為鄰近停車場被建商標下，才得以一起進行都更。

雙北都更危老重建趨勢。 （圖／Gemini）

新北市都更處同仁蘇小姐表示，爭議較多的情況通常是建商與住戶之間對換房面積或價格的認知差異，或是建商以不簽同意書就不幫忙更新作為壓力。許多年輕人也擔心長輩被騙而亂簽合約。為加速都更進程，內政部國土管理署副總工程司林佑璘表示，政府在106年訂定危老條例，107年成立國家住住中心增加公辦都更量能，108年全面修正都市更新條例，使獎勵更明確，審議制度更完善。

李擇仁補充道，政策不斷加碼，如台北市有都更八箭，新北市有都更三箭，這些政策增強了民眾對都市更新的信任。新北市推動防災都更及海砂都更政策，雙北也更積極協助拆除危險建築。林佑璘指出，過去重建較依賴建商，但並非每個地區建商都願投入資源整合，因此政府計劃修正相關規定，輔導住戶自主取得銀行融資。雖然建商有自身考量，但房屋更新攸關安全刻不容緩，若政府能幫助住戶解決資金問題，都更腳步有望加快。

