加速醫療數位轉型！衛福部推動臺灣智慧醫療學校 預計11月19日正式上線

台北市 / 綜合報導 2026選戰逼近，藍白積極布局北市議員人選。國民黨北市黨部主委戴錫欽，6日接受訪問就表示，國民黨2026目標就是，議會單獨過半，至少提名31席，力拚全壘打。不過民眾黨這邊，也要開疆闢土，除了現任4席議員之外，發言人吳怡萱、副秘書長許甫，也要出戰中正萬華與松山信義。另外戴錫欽更表示，不排除讓台北市長蔣萬安，幫民眾黨議員站台，引發各方討論。拿著麥克風熱情跟選民互動，民眾黨發言人吳怡萱，準備代表投入2026中正萬華議員選舉，但要突圍並不容易，除了民眾黨支持者外，還要「泛藍票源」力挺，不過中正萬華選區，國民黨現任4席，2026提名至少4席，儘管提出要藍白合，但也強調維持主體性。國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「我們完全尊重民眾黨，我剛剛講31席是低標，31是低標的話我至少每一區至少會維持，我們現在現有的當選席次的額度。」國民黨目標「議會單獨過半」，等同至少提名31席並且力拚全壘打，回顧2022選戰藍營拿下30席，這回有意連任的老將都保障提名，加上新人參戰可能採取「N+1」模式，不過民眾黨有四名現任議員之外，還要加上中正萬華吳怡萱，松山信義許甫力拚開疆闢土，藍白雙方都提好提滿，又該怎麼合？主持人黃暐瀚VS.國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「那如果他們願意表態支持蔣萬安，萬安沒有理由不幫他們站台啊，(你會支持？)當然。」蔣萬安拚連任母雞帶小雞，但若連「民眾黨」參選人都要顧，是否讓自家選將也憂心？台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果都是採N+1這種比較激進的策略的話，那可能會比較緊張一點。」台北市議員(國)鍾小平說：「也爭取黃國昌主席來幫我們來站台。」民眾黨北市議會黨團總召張志豪說：「還沒有確定我們會不會，推出市長的人選，所以那(談)這個時間點似乎早了一點。」藍白合不合藍營講得篤定，民眾黨議員先持保留態度，畢竟牽動「票源」分配，更可能瓜分彼此席次，雙方競合各有盤算。 原始連結

華視影音 ・ 18 小時前