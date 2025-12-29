加速馬太鞍溪災後復原！首批「農地重建補助金」12/29入帳

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，重創光復鄉。 圖：翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實 (資料照)

[Newtalk新聞] 花蓮縣馬太鞍溪因樺加沙颱風及鳳凰颱風帶來豪雨，造成堰塞湖溢流、多處農田嚴重受損。農業部在「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」完成審查並公布後，已即刻展開後續撥款作業，首波符合補助資格的受災農地復原重建補助金，將於12月29日實際撥入申請人指定帳戶。

農業部指出，為因應地方復原需求，行政院及立法院完成特別預算審查與公布流程後，農業部於災後第一時間同步啟動跨部會地籍資料比對與現地勘查，務求在預算公布後的第一時間內，讓補助金到位。

在農地復原補助申請案方面，目前已進入密集審核與撥款階段，依申請時間區分為6批次清冊。首波撥付第一至第三批次審核通過面積共計362.37公頃，每公頃發放10萬元補助金，預計撥付3,623.7萬元。農業部說明，目前仍持續審理申請案，有約80公頃農地正進行最後的行政確認手續，將待資格確認無誤後，隨即列入下一波撥款名單，確保災民權益。

農業部說明，每公頃10萬元的補助金，主要用於協助地主進行農地清理、土石移除及復原重建，以恢復土地的可耕作狀態。除了前開補助，政府也針對農機損毀、溫網室設施重建、肥料及專案休耕等面向提供實耕者多項專案輔導措施。

農業部強調，未來將持續配合中央重建政策，強化災區農業基礎設施與灌溉系統復建。申請人如對補助撥付進度及相關輔導措施有疑問，可洽詢農業部農糧署東區分署(電話：03-8523191)。

