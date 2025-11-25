加速AI研究 川普啟動「創世紀任務」

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，啟動名為「創世紀任務」（Genesis Mission）的國家級計畫，旨在利用人工智慧（AI）加速科學突破。

「創世紀任務」旨在推動推動大型科技公司在人工智慧領域領先中國，鞏固美國在這個快速擴張領域的主導地位。

白宮也在尋求法律途徑阻止美國各州制定自己的AI法規，並威脅將撤銷對相關州的聯邦補助。

今天發布的行政命令責成能源部（Department of Energy）建立整合式AI平台，結合國家超級電腦、聯邦科學資料集和研究設施，以加速從核融合到半導體製造等領域的科學發現。

此計畫的核心是「美國科學與安全平台」（American Science and Security Platform），將為研究人員提供高效能運算資源、AI建模工具以及大量聯邦資料集，用以訓練科學基礎模型並自動化研究流程。

平台旨在9個月內，針對能源部將在60天內擬定的20個優先科學挑戰清單中的至少一項，實現初步運作能力。

優先清單的領域包括先進製造、生物技術、關鍵材料、核能、量子運算與半導體，都是美國面臨中國愈來愈大競爭的關鍵領域。

行政命令呼籲與私人企業、大學與國家實驗室締結合作，同時要求嚴格的網路安全措施以保護敏感研究。（編譯：鄭詩韻）1141125