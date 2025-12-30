加速AI記憶體研發 經部補助美光47億估創8000億產值

（中央社記者曾筠庭台北30日電）經濟部今天表示，已通過台灣美光記憶體A+企業創新研發計畫「高效能暨高頻寬記憶體技術」，核定總經費117.54億元，其中政府補助47億元，預估可衍生國內產值逾8000億元，並創造超過2萬個直接與間接就業機會，更可提升台灣在全球記憶體技術版圖中的關鍵地位。

經濟部指出，補助美光案屬「全球研發創新夥伴計畫」，除政府提供47億元外，其餘約70.55億元經費由企業自籌，計畫執行期間自今年11月至117年10月，為期3年，盼透過大型研發投資，深化台灣在先進記憶體領域的技術能量。

經濟部說明，美光將在台布局領先全球的高效能與高頻寬記憶體前瞻技術，涵蓋高密度、高速率與高節能設計，並引進海外設計人才來台，與國內產業形成互補合作，提升台灣在全球記憶體技術版圖中的關鍵地位。

經濟部表示，透過計畫推動，可帶動台灣半導體設備商與材料商技術升級，加速供應鏈國產化，進一步強化AI運算所需的關鍵技術基礎，使台灣成為同時具備全球最先進邏輯晶片與先進記憶體技術的國家。（編輯：林淑媛）1141230