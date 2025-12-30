加速AI記憶體研發 經部A+計畫補助美光47億

▲該計畫總經費117.5億元，美光核定自籌款為70.5億元、經濟部補助款為47億元，將有助於訂單來到台灣美光廠。圖為美光台中廠（圖╱美光提供）

全球因為AI蓬勃需求，記憶體不僅陷入產能荒，對於高階記憶體需求也日新月異。經濟部技術司今（30）日在「A+企業創新研發淬鍊計畫」核定美國記憶體大廠美光（Micron）的「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」。該計畫總經費117.5億元，美光核定自籌款為70.5億元、經濟部補助款為47億元，將有助於訂單來到台灣美光廠。



美光近期宣布，將退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，全力投入高效能AI晶片所需的記憶體。



技術司副司長周崇斌受訪表示，美光日前宣布聚焦在AI伺服器記憶體，而全世界目前投入這領域的就是韓國SK海力士，以及美光，而美光希望在台灣把這塊做得更深入，再加上之前宣布不做記憶體，「訂單應該很多會轉到台灣。」



他補充，該筆補助額度在A+計畫當中算是前段班。

