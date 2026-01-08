加里山疑傳山難？登山客忘帶背包下山 消防虛驚搜3小時

苗栗縣消防局7日下午接獲山友通報，在加里山9號樁發現一個黃綠色背包，擔心可能有登山客墜谷或失蹤，立即派遣南庄消防分隊人員上山搜救。經搜尋登山相關網路社群，確認該背包是登山客忘記帶下山，所幸只是虛驚一場。消防人員已將背包帶回南庄分駐所，請失主盡快前往認領！

苗栗縣消防局於1月7日下午接獲報案，指加里山9號樁附近發現一個黃綠色背包，擔心可能是登山客墜谷或失蹤。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣消防局表示，事情發生在7日下午2點多，同仁接獲民眾報案，有山友在加里山9號樁發現一個黃綠色背包，擔心可能有登山客墜谷或失蹤，隨即派遣南庄消防分隊人員上山展開搜救行動。因加里山9號樁距離登山口需約3小時路程，加上午後濃霧與冬季天黑時間較早，增加了搜救的挑戰。但搜救小組仍於下午3點整裝出發，快馬加鞭，終於在5點半抵達現場，成功找到遺失的背包。

經消防局調查後，該背包疑登山客忘記帶下山。（圖／翻攝畫面）

同時，苗栗縣消防局第三大隊也積極協助，透過搜尋登山相關的網路社群平台，發現有熱心網友曾發文並附上照片，表示背包遺留在加里山，懇請山友協助帶下山。經比對後與網友分享的照片與現場發現的背包完全一致！

消防人員隨後聯繫該名發文網友，確認背包內物品後，證實是該網友不慎遺留的。最終，消防人員將背包帶下山並交由警方保管，請網友至南庄分駐所領回。

苗栗縣消防局呼籲，進入山區活動時，務必妥善保管隨身物品，離開時也要一併帶走。如發現疑似遺失物品，應先向警方報案，確保救災資源能夠留給真正需要的緊急案件。

