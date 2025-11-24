加里山登山滑倒脫臼 19消防分3梯次夜間徒步接力拖運下山送醫

記者陳佳鈴／苗栗報導

患者位置距離登山口仍有相當長的距離，救難人員採只能採接力方式運送。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣南庄鄉加里山23日發生登山意外，一支 6 人登山隊在登頂後返程途中，於三角點附近發生滑倒事故，隊伍中一名男性登山客疑因踩踏濕滑路段不慎跌倒，造成腳踝脫臼，疼痛難耐、完全無法站立行走，同行友人立即通報救援。但因事故位置距離登山口相當遙遠，救難人員採接力方式運送，幾經折騰克服地形，才將人順利救下。

苗栗縣消防局獲報後緊急啟動山域搜救機制，並依地形與夜間狀況規劃三梯次救援隊伍，共計動員 19 名救難人員入山。第一梯隊迅速抵達患者所在位置，經現場初步評估，發現傷者腳踝脫臼腫脹明顯，若強行行走恐造成二度傷害，因此立即使用 SKED 捲式擔架進行固定包紮。

19消防連夜接力救援，每當地形轉為陡上或陡下，都需多人合力固定擔架，再緩慢調整步伐避免滑倒，救援任務相當困難。（圖／翻攝畫面）

SKED 擔架因重量輕、易固定，適合山域地形的拖行與搬運，但全程需仰賴人力以托、抬、拖方式前進，對救難人員體能是極大考驗。當時天色已黑，加里山山徑坡陡、泥濘濕滑，救難隊只能在頭燈微光下，小心翼翼沿著狹窄山徑前行。

由於患者位置距離登山口仍有相當長的距離，救難人員採接力方式運送。每當地形轉為陡上或陡下，都需多人合力固定擔架，再緩慢調整步伐避免滑倒。歷經長時間負重前行，眾人一步步克服山壁、石階與泥濘路段，體力消耗極大。

經三梯隊輪番接力，最終在深夜順利將傷者護送至登山口，並交由救護車後送醫院治療，所幸送醫後傷者生命徵象穩定。消防局提醒，近期山區土壤濕滑，加上天氣不穩，登山者務必評估自身體能、穿著防滑鞋具，並避免於危險地形逗留。

經三梯隊輪番接力，最終在深夜順利將傷者護送至登山口，並交由救護車後送醫院治療。（圖／翻攝畫面）

