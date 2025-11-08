加里山2山友「誤走支線」迷失原始林 消防傍晚入山尋獲安全帶下山
苗栗縣南庄鄉加里山6日下午傳出2名登山客迷途，苗栗縣政府消防局獲報後立即出動救援。經南庄消防分隊與救難人員深入山區搜尋，於傍晚6時許成功找到兩名迷途山友，並安全帶下山。
消防局表示，報案地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但實際位置與通報地點略有差距。兩名登山客自大坪登山口入山，登至杜鵑嶺後在下山途中誤走支線，深入原始林區而失去方向。迷途山友透過電話提供座標，救難人員據此多方橫切接近，終於順利尋獲兩人。
加里山有「台灣富士山」之稱，是台灣小百岳之一，風景秀麗，但不時傳出登山客迷途事故。南庄分隊提醒，登山民眾應結伴同行，並攜帶雨具、照明設備及足夠補給；可利用登山APP確認自身位置與路線，以避免走失。若不慎迷途，應保持冷靜、勿亂切地形尋路，並立即通報等待救援，以確保安全。
