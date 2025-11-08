加里山2山友「誤走支線」迷失原始林 消防傍晚入山尋獲安全帶下山

苗栗縣南庄鄉加里山2名登山客迷途走進原始林區,救難人員深入尋獲後帶出。(圖／翻攝畫面)

苗栗縣南庄鄉加里山6日下午傳出2名登山客迷途，苗栗縣政府消防局獲報後立即出動救援。經南庄消防分隊與救難人員深入山區搜尋，於傍晚6時許成功找到兩名迷途山友，並安全帶下山。

消防局表示，報案地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但實際位置與通報地點略有差距。兩名登山客自大坪登山口入山，登至杜鵑嶺後在下山途中誤走支線，深入原始林區而失去方向。迷途山友透過電話提供座標，救難人員據此多方橫切接近，終於順利尋獲兩人。

廣告 廣告

加里山有「台灣富士山」之稱，是台灣小百岳之一，風景秀麗，但不時傳出登山客迷途事故。南庄分隊提醒，登山民眾應結伴同行，並攜帶雨具、照明設備及足夠補給；可利用登山APP確認自身位置與路線，以避免走失。若不慎迷途，應保持冷靜、勿亂切地形尋路，並立即通報等待救援，以確保安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡