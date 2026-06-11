加重毒駕刑責 政院修法10年內再犯致死最重可處無期徒刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院會今（11）日通過「刑法」、「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕相關刑責，若於10年內再犯，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（圖：張柏仲攝）

毒駕問題日益嚴重，行政院會今（11）日通過「刑法」、「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕相關刑責，若於10年內再犯，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

行政院長卓榮泰表示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

卓榮泰表示，本次所提兩項修法有3大重點。第一，「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷，毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，「刑法」中的刑罰及罰金都大幅提高。

廣告 廣告

第二，「陸海空軍刑法」的罰金額度比「刑法」所規範再加重；第三，在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，防止酒駕、毒駕外，也嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用。

根據草案，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；毒駕致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；毒駕致人於死者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。另外，草案也增訂，無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，就算不能沒收，也會追徵其價額。

卓榮泰也請林明昕、陳時中、季連成等3位政委共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合六大查緝系統，全力遏止不法。卓榮泰表示，他會親自召集小組，請三位政委各司其職，充分發揮功能，要在最短的時間內，展現最大的能量。

延伸閱讀