加錫排水一期動土 縣府投入4,875萬拚防洪

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為改善強降雨期間大村鄉與秀水鄉部分地區易淹水問題，彰化縣政府投入4,875萬元辦理「加錫排水（第一期）治理工程」，今（7）日上午在秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮。縣長王惠美表示，該工程是地方長期關注的重要防洪建設，期盼透過系統性改善，降低豪雨致災風險。

改善大村、秀水易淹水問題，彰化縣政府斥資4,875萬元辦理「加錫排水（第一期）治理工程」，今日動土，盼提升區域防洪能力。（縣政府提供）

王惠美指出，113年凱米颱風期間，錫安路一帶曾發生嚴重淹水情形，經地方反映後，縣府隨即派員現勘並責成水利單位研議改善方案，同時向中央爭取經費。不過，114年7月豪雨再度造成災情，縣府在議長謝典霖及全體議員支持下，優先動用縣款4,875萬元，先行推動加錫排水第一期改善工程。

王惠美表示，此次工程將新設約640公尺箱涵，透過分流方式提升排水通洪能力，並要求施工單位加派人力，在確保工程品質的前提下，加速施工進度，期能縮短原訂300日曆天工期，讓工程早日完工，減輕地方長年飽受淹水之苦。

她也指出，為從根本解決秀水及大村地區排水問題，縣府已於114年積極向中央爭取板本排水整治經費，獲核定逾2億元補助，未來將結合縣府預算，持續推動區域排水改善，全面強化防洪能力。

議長謝典霖表示，受到極端氣候影響，既有排水系統逐漸無法負荷，感謝縣府團隊積極推動整治工程，也感謝地方村里長協助溝通、議會支持預算，期盼工程完工後，民眾能免於淹水之苦。

大村鄉長賴志銘指出，面對氣候變遷與強降雨，排水治理工程刻不容緩，感謝縣府重視地方需求，很高興見證第一期工程動工，期盼工程如期如質完成，造福加錫排水沿線聚落。

縣府水資處表示，加錫排水第一期治理工程總經費4,875萬元，為縣府全額自籌，工程範圍自正興巷與錫安路746巷交會處，往北至板本排水陝西橋上游，新設箱涵約640公尺，完工後可有效提升排水系統通洪能力，改善地方長期淹水問題；後續也將持續爭取經費，逐步改善縣內易淹水區域。