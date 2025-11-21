加錯料了? 民眾吃菜頭粿疑吃到玻璃異物

南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導

有民眾到高雄一間菜頭粿粉漿蛋餅店，買了一份菜頭粿加蛋，回家後吃了後咬到碎物，吐出來才發現，疑似是很像玻璃的異物，向店家反應，業者解釋，是就讀國小的女兒，不小心把櫃檯上水晶盒裡的粗鹽水晶，丟進裝食品的紙盒內，她也親自向消費者致歉。

菜頭粿放入鐵鍋裡，煎的金黃酥脆，香氣撲鼻而來，但有民眾，買了一塊菜頭粿回家享用，卻吃到加料版的菜頭粿。（圖／民視新聞）

菜頭粿放入鐵鍋裡，煎的金黃酥脆，香氣隨之撲鼻而來，但有民眾，買了一塊菜頭粿回家享用，卻吃到異物，讓當事人嚇壞了。地點就在高雄這間菜頭粿粉漿蛋餅店，當事人PO文，買了一份菜頭粿加蛋，回家吃第一口咬到碎物，還以為蛋殼，不疑有他，吃到第二口被刺到，吐出來才發現是很像疑似玻璃的異物。民眾表示，還是要小心，因為這還蠻危險的，割到腸道都很容易有狀況、如果有小孩吃到會擔心，然後自己吃到的話會馬上跟店家反應、這東西如果是很小，也會自然代謝掉，如果我真的有身體不適就另外再說。

發生食安疑慮後，業者第一時間釋出誠意道歉，表示會負起相關責任。（圖／民視新聞）

當事人向店家反應，老闆娘趕緊澄清，因為店裡有員工離職，人手不足，早上會帶國小三年級的女兒，先到店裡幫忙，當時女兒在玩櫃檯上的水晶盒，疑似不小心把裡面的粗鹽水晶，丟裝食物的紙盒裡，第一時間先退費，也親自跟消費者道歉。業者表示，消費者他有跟我們反應，打電話來跟我們反應，我們也有請他過來現場，有跟他道歉也有做退款這部份，客戶如果擔心的話，也是盡量關心他後續的身體狀況。這間菜頭粿粉漿蛋餅店，在地經營近8年，擁有不少老顧客，這回發生食安疑慮後，業者第一時間釋出誠意道歉，表示會負起相關責任，衛生局也會派人稽查，釐清民眾疑慮。

