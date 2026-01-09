「加開零食會」夜市吃播助陣邱議瑩 瑞豐夜市人氣爆棚、笑聲不斷

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨（9）日晚間合體高雄市長參選人邱議瑩，在民進黨初選民調倒數前三天，選在高雄瑞豐夜市舉辦戶外吃播與年曆發放活動，吸引大批民眾到場支持，現場氣氛熱絡。

活動一開始即湧入大量粉絲，不少民眾排隊索取年曆、簽名，簽名會時間長達一個半小時。現場更頻頻出現民眾主動要求合照、自拍，直呼「要跟未來市長合照」，甚至有人特地帶來邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯示其在年輕族群與支持者間的高人氣。

廣告 廣告

吃播過程中笑聲不斷，立委沈伯洋更當場自爆體重上升的「真相」。他笑說，最近吃的東西「大概有八成都是議瑩姐餵的，另外兩成來自楚茵」，幽默直白的發言引來現場一陣笑聲，也展現彼此之間的好交情。

沈伯洋也分享心願，期盼2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，一席話再度炒熱氣氛，支持者回應熱烈。

直播中也聊到陪同車掃的趣事。黃捷笑稱沈伯洋「最不擅長的事情就是車掃」，吳沛憶隨即補充，沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我一路都在幫他介紹他是誰」。邱議瑩也接著分享，自己下午同樣不斷向民眾介紹沈伯洋，但後來發現不少民眾一聽到名字就立刻向他揮手，互動自然逗趣。

邱議瑩也提到，吳沛憶與黃捷當場為她許下生日願望，希望她能順利通過初選、接棒為高雄未來打拚，讓她相當感動，也更有力量持續向前。

活動結束後，不少支持者在社群平台分享合照，留言表示「太開心了跟議瑩委員合照」、「畫面真的太好看」、「支持邱議瑩，高雄一定瑩！」，相關貼文在網路上持續發酵。

網友發文提供：

https://www.threads.com/@shinchan_.85/post/DTP5IoFAX9E?xmt=AQF0k2bneHUkMzGPl1E-DR9P4z1-3wuDIOmSOUO6h0mlngXk0aEDYBrLCj2yO7MwDtjICkfD&slof=1

邱議瑩委員發文：

https://www.threads.com/@einn.chiu/post/DTQH99UCeeJ?xmt=AQF08GdvHr0GBLfkXSrtxnyWgpd0puCLIxkiVCvHDwerZ66vm_btPKUQfggbH0mi2jigxqyP&slof=1。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）