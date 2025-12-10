加駐台代表拜會管碧玲 深化海洋合作邁向制度化

（中央社記者張已亷高雄10日電）加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗今天拜會海委會主委管碧玲，雙方交流海事安全及將於明年舉行的「台加海事工作坊」等議題，展現台加在印太格局下的海洋合作邁向制度化與系統化。

海洋委員會發布新聞稿說明，何曼麗（Marie-Louise Hannan）下午首次以新任代表身分，拜會管碧玲，雙方就海事安全、海洋保育、藍色經濟，以及明年即將舉行的「台加海事工作坊」等議題交換意見。

海委會表示，加拿大2022年發布「印太戰略」，支持台灣民主與台海和平穩定，強調協助台灣提升整體韌性，而台加8月簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，由加方提供衛星影像分析平台，協助台灣強化偵知「關閉AIS船舶」、「灰色地帶行動」及「匿名航跡船隻」等能力，攜手提升海域情勢感知。

海委會提到，海洋保育署去年赴加拿大拜訪漁業與海洋部（DFO），了解加拿大推動海洋其他有效保育措施（OECMs）的制度架構、實務流程及地方治理經驗，據此完善研擬台灣海洋OECMs子法草案。

海委會表示，拜訪成果促成「海洋保育法」施行時，成為全球首個在國家法制中，明文納入海洋OECMs的國家；台加雙方均盼未來可在OECMs認定、海洋保護區管理、科技監測、社區參與及永續財務機制等領域，推動更多示範合作。

另外，「台加海事工作坊」將於明年首度在台舉行，屆時將聚集兩國跨部會官方代表，針對海洋保育、海事安全、藍色經濟、航海安全與灰色地帶行動等議題進行交流。

海委會表示，工作坊將作為台加建立中長期海洋合作藍圖重要平台，有助台加在印太區域共同展現具政策前瞻性的合作能量，並強化雙邊長期合作制度基礎。

管碧玲說，將持續與加拿大深化海域情勢感知、國際海洋治理等領域合作，攜手推動開放透明並以科學為本的海洋治理模式；另外，台加將為印太海域的區域和平、穩定與繁榮，形塑更堅實合作典範。（編輯：陳仁華）1141210