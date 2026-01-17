加、中達成貿易協議！承諾大幅削減電動車和油菜籽關稅

加拿大總理卡尼16日在北京日壇公園舉行記者會。（圖／達志／美聯社）

加拿大與中國在16日加國總理卡尼（Mark Carney）訪中期間，達成了1項初步貿易協議，雙方承諾將拆除貿易壁壘，大幅削減針對中國電動車與加拿大油菜籽的關稅，並建立新的戰略夥伴關係。

據《路透社》報導，卡尼是自2017年以來首位訪問中國的加拿大總理。在歷經數月外交努力後，他正尋求修復加拿大與第2大貿易夥伴中國之間的關係。

卡尼在與包括中國國家主席習近平在內的官員會晤後表示，加拿大將初步允許最多4.9萬輛中國製電動車進口，適用最惠國待遇關稅，稅率僅有6.1％。

此一稅率與前加國總理杜魯道（Justin Trudeau）在2024年跟進美國，對中國電動車課徵的100％懲罰性關稅，形成鮮明對比。據悉，2023年，中國曾向加拿大出口了41,678輛電動車。

報導補充，卡尼向記者表示，此稅率已回到近期加中貿易衝突前的水準，但該協議為加拿大人帶來了更多的承諾。他隨後補充，中國製電動車的進口配額將逐步提高，5年內可達約7萬輛。

卡尼指出，若加拿大要建立具競爭力的本土電動車產業，就必須向創新夥伴學習、進入其供應鏈，並擴大國內需求，這也顯示他已背離杜魯道政府以保護國內製造商、對抗受補貼中國製造商為由而課徵關稅的論述。

上述加拿大放寬中國電動車關稅的舉措，背離了美國的政策方向。在美國總統川普（Donald Trump）政府預計重新檢視《美國－加拿大－墨西哥協定》（United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA）之前，其內閣部分成員已公開批評此一決定。

然而，川普本人卻對卡尼表達支持。他在白宮向記者表示，這正是卡尼應該做的事，簽署貿易協議是好事，如果能與中國達成協議，就應該去做。

但加拿大主要汽車製造省份安大略省省長福特（Doug Ford）卻公開抨擊該協議。他在社群平台Ｘ上發文表示，聯邦政府正在引入大量廉價的中國製電動車，卻未對加拿大經濟、汽車產業或供應鏈帶來任何實質或即時的投資保證。

作為對杜魯道政府關稅的報復，中國曾在去年3月對超過26億美元的加拿大農產品與食品加徵關稅，包括菜籽油與菜籽粕，並於8月進一步對油菜籽本身課稅。這導致中國在2025年自加拿大進口的商品總額下滑了10.4％。

卡尼表示，根據新協議，加拿大預期中國將於3月1日前下調油菜籽關稅，總稅率將自目前的84％降至約15％。他補充，加拿大也預期油菜籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆等產品，將自3月1日起至年底前，取消歧視性關稅措施。消息公布後，加拿大油菜籽期貨價格上漲。卡尼稱，相關協議將為加拿大農民、漁業捕撈者與加工業者帶來近30億美元的出口訂單。

中國大陸商務部則在聲明中指出，鑑於加拿大降低電動車關稅，中方正調整對油菜籽的反傾銷措施，以及對部分加拿大農產品與水產品的歧視性措施。卡尼也表示，習近平已承諾對赴中國旅遊的加拿大公民提供免簽待遇，但未進一步說明細節。

另據中國官媒《新華社》發布的聲明，2國還承諾重啟高層經濟與金融對話，促進貿易與投資，並加強在農業、石油、天然氣與綠色能源等領域的合作。卡尼指出，加拿大計畫在未來15年間將電網容量倍增，其中離岸風電等投資項目存在與中國合作的機會。他補充，加拿大正擴大對亞洲的液化天然氣出口，並計畫在2030年前將年產量提升至5,000萬噸，且全數供應亞洲市場。

對此，總部位於北京的諮詢機構「策緯諮詢」（Trivium China）分析師Even Rogers Pay也分析，「有鑑於加拿大與美國的貿易關係目前充滿複雜性，卡尼政府希望改善與北京的雙邊貿易與投資關係並不令人意外，因為中國對加拿大農民而言是1個龐大的市場。」

川普此前已對部分加拿大商品加徵關稅，並暗示這個長期盟友可能會併入成為美國的第51州。同樣受到川普關稅衝擊的中國，也有意與7大工業國集團（G7）成員之一的加拿大合作，而渥太華（Ottawa）向來被視為華盛頓傳統勢力範圍的一部分。

此外，當卡尼在被問及中國是否比美國更可預測、更可靠時也坦承，近幾個月來，加中關係的發展趨勢確實更加可預測，也更能看到具體成果。他還透露，他曾與習近平討論格陵蘭（Greenland）議題，且「我發現我們在這方面有很多共同的觀點。」據悉，川普近日再度重申美國對丹麥自治領土格陵蘭的主權主張，而北約（NATO）成員國則急於駁斥華府對格陵蘭防衛不足的批評。

然而，分析人士也指出，加中關係的解凍可能重塑中美競爭的政治與經濟背景，但渥太華並不太可能大幅轉向、遠離華盛頓。中國清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊分析，加拿大是美國的核心盟友，深度嵌入美國的安全與情報體系，因此極不可能在戰略上重新定位、脫離華盛頓。

