加「回鍋油」性能更好！奧迪柴油引擎不只能吃植物油、還快到像電動車

歐盟排放標準越來越嚴，柴油車市占一路掉，今年前十個月只剩8%，甚至被插電式混合動力超車。但奧迪偏偏在這時反向操作，推出全新的3.0升V6 TDI輕油電柴油引擎，想再讓TDI技術發光一次，展現「柴油還沒死」的氣勢。

奧迪新EA897evo4柴油引擎。（圖／翻攝Audi網站）

反應快到像電動車

這次新V6最大亮點，就是把48V輕混系統與電動增壓器一起上陣。當你大腳油門、渦輪還在累積動能時，電動壓縮機會先上線把進氣「再壓一次」。結果是低轉扭力更強、渦輪遲滯幾乎消失，奧迪甚至直言：反應速度可以追上同級電動車。

EA897evo4柴油引擎、把48V輕混系統與電動增壓器一起上陣。（圖／翻攝Audi網站）

數據也不含糊，295匹最大馬力、580牛頓米扭力，起步時輕混系統再補24匹＋230牛頓米，前兩秒半能多跑一個車身。渦輪葉輪只需250毫秒就能衝到 9 萬轉，動力隨叫隨到。

渦輪葉輪只需250毫秒就能衝到 9 萬轉。（圖／翻攝Audi網站）

加速更狠

A6轎車0到100km/h只要 5.2 秒，旅行車只慢0.1秒。而更意外的是Q5，不論是SUV或Sportback，兩款都能在5秒內完成破百，加速甚至比A6還更俐落，極速同樣封頂250km/h。

奧迪Q5 TDI能在5秒內完成0到100公里加速。（圖／翻攝Audi網站）

更耐用、更省 還能喝植物油！

雖然這具EA897evo4仍是2010年福斯集團柴油架構進化而來，也曾捲進柴油門陰影，但奧迪強調最新版本的耐久度已提升，油耗更好。更重要的是它能使用 HVO（加氫處理植物油），由廢食用油與農業副產品製成。若以HVO取代傳統柴油，二氧化碳排放可減少高達95%，環保效果非常驚人。目前奧迪在德國內卡蘇爾姆與英戈爾施塔特工廠生產的柴油車已可使用HVO，算是柴油技術的重要轉型亮點。

可以使用廢食用油與農業副產品製成的燃料。（圖／翻攝Audi網站）

豪華柴油級距持續延伸

A7可能不再推出下一代，A8的未來也未明，但明年的Q7與更大型的Q9，極可能是這具新V6柴油的主力平台。即便市場風向偏向電氣化，奧迪依然選擇在柴油領域押上一把，希望讓TDI在節能、性能、環保三者之間找到新定位。

奧迪A6 TDI柴油轎車。（圖／翻攝Audi網站）

奧迪Q5 TDI柴油休旅。（圖／翻攝Audi網站）

