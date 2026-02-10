一加一大於二 鄭麗文：農曆年後發表藍白共同願景政見

國民黨主席鄭麗文。（周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文今10日於日於國民黨智庫舉行「開啟新篇章-國政基金會2026座談會」，擴大邀聘130位資深國政顧問及國政顧問。鄭麗文透露，民眾黨方面一直很重視藍白智庫對接，因此，農曆年後將發表與民眾黨的共同願景與政見。

國民黨智庫從今年開始，擴大邀聘130位資深國政顧問及國政顧問，聘書任期由一年延長為兩年。鄭麗文作為董事長，現場頒發包括前經濟部長及經建會主委尹啟銘、前行政院副院長杜紫軍等100位出席的資深國政顧問及國政顧問聘書。

鄭麗文宣布，智庫將重新恢復過去八個分組，因應立法院八個不同委員會，重新建立起智庫扮演影子內閣的積極角色，不希望台灣社會淪為民粹反智的口水跟內鬥，在每個政策部門都提出前瞻性主張，國民黨準備2028重返執政，不是贏得大選那天才準備執政，每天都做準備，要為重返執政提出劃時代主張。

她也提到，智庫將成立自己的民調中心，台灣民調變成政治操作帶風向的政治鬥爭工具，因此應該要秉持科學態度，對於重大政策，選舉選戰提出最科學不偏不倚的參考，以免錯誤判斷，不會為外界缺乏專業的民調所左右。

鄭麗文表示，民眾黨也尋求智庫對接跟合作，民眾黨主席黃國昌說不要談只是談選舉提名，要有共同政見，藍白合有共同政策才走得更穩更久，「我再高興也不過」。她透露，原本1月24日就要跟黃國昌提出共同選舉政見，但她認為過年後再提新聞效果會更好，更重要是國民黨也希望積極完成提名作業，過完年後就會共同對外正式宣布藍白共同願景政見，智庫馬上擔起藍白合重要橋樑跟平台。

鄭麗文認為，藍白兩黨有各自關切議題，一加一大於二，受益的會是選民，不管誰當選，政策都會共同推動，這才是藍白合的真諦

鄭麗文也提到兩岸智庫對接成果，智庫副董事長陳沖表示，兩岸問題簡單很簡單，複雜又很複雜，兩岸非常微妙，處理兩岸不是什麼最好就採取，也會影響選舉，選票走向，處理要非常小心謹慎，又要求好又要求不要有副效果，可以解決症狀不會有副作用，靠各位發明一種藥，能治病卻不會有副效果。

