加、歐、印全硬起來了！中等強權合縱連橫抗衡美國霸權

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌著分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各國正試著藉合縱連橫重組「全球化」新秩序，藉由降低對美國依賴力行「去風險化」。

川普2.0政府去年4月宣布「解放日」關稅時，也曾帶給全球貿易大震撼，但當時他主要用關稅宣洩他認為美國長期遭貿易不公平待遇的憤怒。今年，川普更進一步，把關稅當作領土擴張和軍事籌碼的工具。去年，世界各國認為藉由貿易協商還有轉圜餘地；今年，川普變本加厲運用關稅的恫嚇策略已激起強烈反抗，歐洲、加拿大和其他經濟體甚至加緊腳步籌組自己的貿易自由化聯盟，在美國貿易手段愈來愈激進並大開保護主義倒車之際，設法自立自強。

加拿大、歐盟、印度分頭締結聯盟自保

路透報導，加拿大總理卡尼上周在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表震聾發瞶的演說，儼然高舉火炬為「中等強權」照亮一條明路。他表示，倘若以規則為基礎的全球秩序已走入歷史，加拿大和其他「中等強權」仍可團結起來，避免受美國霸權宰割。他說：「當現有規則再也不能保護你，你就必須保護自己。」

卡尼已採取行動，剛與中國大陸國家主席習近平就降低部分貿易壁壘達成協議，立刻招致川普周末揚言對加國貨物重課100%關稅。

歐盟這回對格陵蘭議題也終於硬起來，並加速與世界各國的貿易談判。歐盟與南美洲四國組成的南方共同市場（Mercosur）終於完成歷時5年的協商，本周似乎也將敲定與印度的雙邊貿易談判，削減歐盟汽車和印度鋼鐵關稅。去年，歐盟已分別與墨西哥、印尼和瑞士敲定協議，越南可能名列下一波名單。

印度面對與華府雙邊談判瓦解，去年與英國、紐西蘭已分別敲定貿易協議。3月初卡尼訪問印度時，兩國可望在鈾、能源、礦物、人工智慧（AI）等領域簽署合作協議。

不含美國的全球貿易組織（GTO）應運而生？

美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長傅洛曼上周在達沃斯發表評論說，他不認為加拿大和歐洲各國會完全放棄美國，而是尋求與有意願的國家另組聯盟，形成新的地緣政治勢力平衡。

傅洛曼說：「去風險化（derisking）一詞最初由歐盟執委會主席范德賴恩所創，用來描述歐盟對中國策略，如今卻被用來對付美國。現在的首要之務是多元化，從美國轉移--顯然在貿易方面，也可能在金融資產方面--以及發展本土防禦能力，並落實已討論多時的改革。」

這看來像是鬆散的架構，而不是「排除美國」、另建立以規則為基礎的新多邊世界秩序。不過，目前的發展似乎正朝著一些國際要角去年倡議的方向邁進。

去年，曾任職國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的經濟學家克魯格（Anne Krueger）提議，由世界貿易組織（WTO）成員國共同建立全新的「全球貿易組織」（Global Trade Oragnization，GTO），把歐盟、加拿大和跨太平洋夥伴協定（TPP）成員國結合起來，沿用WTO既有的協議與爭端解決機制。

克魯格指出，美國目前約占世界總出口的10%至12%，不含美國的GTO占比約60%，「集體談判實力遠超過美國，將使川普『分而治之』的戰術失效。」她說：「更重要的是，這種團結可能終會說服美國決策當局重返以規則為基礎的合作道路。」

外交關係協會的傅洛曼認為，今年在達沃斯以已形成粗略的共識：各國領袖逐漸放棄試圖規勸川普、讓他回心轉意的策略，轉而「聚焦於透過雙邊和多邊合作，協力探索在與美國關係上運用籌碼並減少對美依賴的方法」。

