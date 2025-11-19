加5千選靠窗位！上機只有牆超傻眼 乘客怒告航空公司

美國發生乘客對達美航空、美國聯合航空提出集體訴訟，因為航空公司販賣不實的靠窗座位。（示意圖／pexels）





訂機票時經常會有加價就能選位的時候，對於購買最便宜艙等票種的旅客，加價選位的費用並不便宜。但付了選位費卻沒有得到應有的坐位的話，會發生什麼事呢？近日達美航空、美聯航被乘客提出集體訴訟，因為乘客加價購買得靠窗位，卻只有一面牆。

根據《New York Post》報導，近期美國發生乘客對達美航空、美國聯合航空提出集體訴訟，因為乘客們附了將近160美元（約台幣5千元）的額外費用購買靠窗座位，上機後發現身旁只有一堵牆，讓他們覺得根本是「把錢丟到窗外」。

航空公司主張，靠窗座位只表示「那個位置靠著機身的牆」，不保證一定在窗戶旁邊，能看到外面的景色；聯合航空的律師甚至表示「Window（窗）這個詞用來描述座位時，不能被合理解讀為承諾該座位會有外部窗景」，網友看這個說法忍不住開酸「那選走道位是不是要自備走廊？」

訴訟方打臉，美國航空（American Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）與瑞安航空（Ryanair）都會在訂位過程告知旅客那個靠窗座位到底有沒有窗戶，訴訟方的訴狀上也寫道「如早知道自己買的靠窗座位其實沒有窗，根本不會選那個座位，更不會額外付費」。

