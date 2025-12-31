「加LINE免費領星宇航空VIP卡」是假冒張國煒的詐騙

Taiwan FactCheck Center

網傳廣告「張國煒免費贈送星宇航空VIP卡，數量有限，加LINE領取」？

誘導民眾加入投資群組的詐騙

報告編號：3961

查核記者：伍斯帖

責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳一段影片並在臉書、YouTube多個平台投放廣告，宣稱星宇航空董事長張國煒免費贈送VIP卡，要求民眾加LINE領取。這是詐騙訊息。



網傳影片實為挪用星宇航空董事長張國煒公開影像，並變造張國煒人聲的假影片。



星宇航空表示，社群有大量冒充公司或董事長的詐騙廣告，實際上張國煒並無經營臉書粉專，只要看到以張國煒為名的粉專發布投資訊息，均為冒名的詐騙訊息。



資安專家及刑事局指出，冒充名人身分誘騙加入LINE投資群組為常見的詐騙手法，後續會引導至假投資平台詐財。若不慎誤入群組應立刻退出，避免落入詐騙集團的陷阱。



因此，網傳影片是冒用張國煒名義的詐騙訊息。

背景

近期社群平台及影音平台流傳一段星宇航空董事長張國煒發表「將免費贈送星宇航空VIP卡，民眾可以加LINE領取」影片，並在多個平台投放廣告。

此外，影片發布的臉書粉專有多個都是以「星宇航空-張國煒」為名。

社群平台、影音平台流傳影片擷圖

查核

查核點、網傳影片是真的嗎？

冒充名人身分，引導入投資群組的詐騙訊息

（一）查核記者檢視網傳影片，發現網傳影片的口型和影片畫面對不上，使用多媒體鑑識平台分析網傳影片，發現有高度風險為使用AI變造影片。將影片音檔以Resemble AI Free Audio Deepfake Detection工具檢測，結果顯示聲音為偽造。

將影片左上角「經」浮水印作為線索進一步確認，找到原始影片是張國煒出席公開活動的畫面，可以發現影片約19秒處開始，張國煒口型、背景、服裝、肢體動作與網傳影片完全一致，實際上講述星宇航空和銀行推出聯名信用卡等內容，和加LINE即贈VIP卡毫無關係。

網傳影片與原始畫面比對圖

（二）檢視星宇航空官方粉絲專頁，曾多次發布聲明（1,2,3）指出，有大量冒用董事長張國煒或公司名義的詐騙行為，包含偽造官方售票管道、贈書、成立群組或社團、虛構投資廣告等。星宇航空明確指出，並無名為「張國煒」之個人臉書粉絲專頁，任何以張國煒董事長名義於社群平台、粉絲頁或社團發布投資訊息，皆非真實。

（三）查核中心曾破解包含張忠謀、沈春華、吳淡如及于美人在內，多起冒充名人身分詐騙手法。

當時資安專家劉彥伯曾分析，這類手法會盜用名人公開影像，在YouTube等各大社群平台投放廣告，引導民眾加入Line群組或Telegram頻道，並在群組假借名人名義，鼓吹民眾在「假投資平台」投錢買加密貨幣、ETF等，民眾誤信投資的錢根本拿不回來。

此類投資廣告層出不窮，幾乎很難斷絕。原因在於其手法，會在甲地成立廣告帳號、乙地下廣告、丙地投放廣告。甲、乙、丙互不熟悉，也不認識丙地名人，就會把假名人廣告投放出去。而民眾只要點過一次廣告連結，就會更容易被投放類似的詐騙投資廣告。因此，民眾應盡量不予理會。

專家提醒，若已加入群組，發覺不對勁可趕快退出，切勿隨意將錢投入不知名的投資平台。

（四）刑事局官網曾分享相似案例，指出有民眾在社群看到「K董」的投資廣告，進而誤入投資LINE群組上當受騙，因此特別提醒「LINE發財群組」就是詐騙，要小心詐騙集團誘惑被害人主動投資的手法。