加LINE「外國人反應」她尷尬了 網點1款App：國際通用

一名女子表示，過去和外國朋友想維持聯繫，當她要求「加LINE」，對方總是一臉狐疑，將其PO上網後，不少網友說，每個國家慣用的App不一樣，但國際上以WhatsApp最普及，「我遇到的外國朋友幾乎都用WhatsApp」。

原PO近日於Threads發文指出，最近才發現使用LINE的國家主要為台灣、日本、泰國，她每次認識新的外國朋友，主動提出加LINE，對方都會露出疑惑表情，甚至還有人不知道LINE，讓她既尷尬又驚訝。

貼文曝光後，引發2.9萬人熱烈討論，不少網友分享各國的主要通訊軟體，例如韓國普遍使用Kakaotalk、越南使用Zalo、中國大陸則以微信和QQ為主，歐美國家則多以WhatsApp作為主要聯絡工具。

網友表示，LINE在台灣普及前，多數人原本使用WhatsApp聯絡朋友，後來因LINE推出可愛貼圖才改用，但WhatsApp依然是最具國際通用性的通訊工具。

網友紛紛留言，「LINE出現前，台灣很多人都是用WhatsApp」、「全世界都用WhatsApp，至少我去過的66個國家都在用」、「世界通用的WhatsApp」、「我遇到的外國朋友幾乎都用WhatsApp」、「WhatsApp很多國家使用」、「超多國家都用WhatsApp，可是我覺得好難用」、「大部分國家其實都是用WhatsApp」。

