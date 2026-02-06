劣性不改再犯案 詐騙身障彩券販售者 中山警守護弱勢 13小時速破案

圖說：發言人臺北市中山分局偵查隊長鄭文學。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山區民權西路於115年2月4日傍晚發生一起詐騙案件，一名李姓男子佯裝購買彩券，趁身障人士清點彩券之際，詐取面額100元刮刮樂共99張後逃逸，損失金額新臺幣9,900元。中山分局獲報後立即組成專案小組展開追查，於13小時內成功將犯嫌查緝到案，展現警方守護弱勢、迅速打擊犯罪的決心。

被害人當日下午，在中山區民權西路70號前販售刮刮樂彩券，李嫌佯稱欲購買彩券並需至便利超商提領現金，遂與被害人一同前往對街超商。期間，李嫌取走一本刮刮樂彩券，謊稱欲在店外清點張數，隨即故作鎮靜離去，被害人發現異狀時已不見人影，始驚覺遭詐。

專案小組立即調閱沿線監視器畫面，掌握李嫌逃逸動線，發現其犯案後搭乘臺鐵南下，經縝密分析比對，鎖定其藏匿地點，並於翌日上午7時許，在彰化市區某網咖內將李嫌拘提到案。全案警詢後，依刑法詐欺罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。

追緝過程中，發現李嫌曾多次在南部縣市以類似手法針對刮刮樂彩券販售者犯案，並於114年間在高雄市謊報捷運站內有炸彈，遭警方依恐嚇危安罪逮捕。李嫌北高兩地犯案，本次犯案逃逸時雖設下多重斷點更連夜搭車南下，最終仍難逃局長查緝經驗，兩度落網在刑事悍將手上！

中山分局強調，針對身障人士等弱勢族群之犯罪行為，警方將秉持零容忍態度，嚴正執法、絕不寬貸，並持續運用科技偵查手段迅速追緝。目前適逢春節期間，人流與金流頻繁，警方也呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人車尾隨或異常狀況，務必立即進入安全場所或撥打110報案，共同維護社會治安。