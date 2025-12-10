劣男尾隨進屋猥褻醉女！摸到經血竟大喊「可惜」 她隔天醒來崩潰報案

社會中心／台北報導

去年11月間，新北一名女子與閨密相約KTV夜唱，未料謝姓男子卻不請自來，之後又趁女子酒醉之際，藉故說要送其返家，卻趁機襲胸猥褻，觸碰到女方私密處時，疑因發現女子正逢生理期，摸到經血之後才罷手，還說了句「可惜」才離開，造成女子身心受創，案經士林地院審理，依強制猥褻罪判處謝男11月有期徒刑。

謝男一路尾隨趁機猥褻女子遭判刑11月。（示意圖／翻攝自pixabay )

據了解，謝男於去年間，藉口要送酒醉女子返家，卻趁隙一路尾隨進入女子住處，之後又佯裝抽菸遲遲不肯離去。眼看女子因酒醉昏睡，謝男撲上去強吻未果，又伸鹹豬手襲胸猥褻，之後疑似發現女子正值生理期，摸到經血後才停手，還說了句「可惜」才離開。

隔天女子因情緒不穩，向2名閨密泣訴經過，之後在友人陪同下前往派出所報案。法院審理時，謝男矢口否認，不過法官調閱3人通話紀錄，以及女子出庭時的情緒反應，符合性侵被害人常見狀態。另外，謝男當天深夜強送女子返家，尾隨並趁機侵犯，不採信其說詞，依法判刑11月。

