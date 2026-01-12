劣質境外集運商違規貨品 海關將強力掃蕩

海關將強力掃蕩劣質境外集運商違規貨品，防杜逃漏稅捐及維護民眾權益。關務署指出，強力掃蕩境外集運商違規貨品及不法國內業者之行動，將由各關一級主管率隊，選定高價低報、逃避簽審等情節重大之業者，提高開箱查驗件數，強力查核。

關務署表示，農曆春節前客貨流量將臨高峰，海關將以邊境安全為前提，二十四小時把守國門絕不鬆懈，以確保守法商民權益。民眾在境外電商平臺購買貨物，係分別由境外集運商與國內報關業者負責物流及報關作業，惟部分劣質境外集運商提供不實資料予國內報關業者向海關申報，海關已於空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件。關務署已擬具強力掃蕩計畫，嚴查高價低報及規避進口檢驗之貨物，從重裁處相關業者，改善通關秩序。

海關自一一四年十一月十五日起，已要求快遞報關業者應於進口簡易申報單申報電商平臺或境外私人集運商資訊，海關將透過風險分析的結果，選定劣質境外集運商承攬之貨物，進行強力掃蕩，並對與其合作之快遞報關業者嚴懲重罰，對於違規情節重大之業者，將祭出停業或廢照之處分。

關務署籲國內快遞報關業者應慎選境外合作對象，提高法遵意識，依法誠實申報，同時提醒民眾勿自境外網購違規物品，切勿以身試法。