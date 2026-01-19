劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識

許多民眾會將「橄欖油」和「健康」畫上等號，但市面上橄欖油產品琳瑯滿目，每瓶售價從數百元到上千元不等。零售通路觀察，橄欖油約占整體油品市場3成，多是注重健康的婆媽、在乎體態的女性客群購買，但專家指出，國際上將橄欖油分為五級，僅有最高級的「初榨橄欖油」才含有抗氧化物質，而最低等級的「橄欖粕油」雖可食用，但吃多恐影響心血管健康。

不肖業者以成本低廉的橄欖粕油混充高級橄欖油，讓消費者難以分辨。台北醫學大學保健營養學系特聘教授兼系主任夏詩閔說明，國際上依照加工製程將橄欖油區分成五級，其中最高級的是初榨橄欖油，以物理方式冷壓萃取果實，又可分為特級和良級，富含多酚類等抗氧化物質，有助於預防心血管疾病。

其次，品質較差的初榨橄欖油經過加工精煉，稱為「精製橄欖油」，透過混合不同比例的初榨橄欖油，分為二到四級。至於最低等級的橄欖粕油，是使用化學溶劑精煉出來，再混合少量的初榨橄欖油，幾乎沒有抗氧化物質，只剩下脂肪酸。

量販女王何默真表示，想認清真正高品質橄欖油，關鍵在原產地標示是否清楚，其多來自義大利、西班牙，且最好具備歐盟認證標章，並建議選擇100％原裝進口、非台灣重新裝瓶的產品，才能將風險降到最低。「特級初榨橄欖油」直接用機械或物理方式壓榨，最純正也不會再混摻其他油品，不過價格自然不低，包裝也多是小容量販售，容量超過1.5公升就得當心。

橄欖油品油師張益堯說，橄欖油挑選時要看清瓶標，特級初榨橄欖油為品質最好，通常消費者可以顏色、氣味判斷，顏色應呈現黃綠色，聞起來有橄欖香氣，味道則是帶點嗆辣風味，若油品幾乎沒氣味、無色、口感平淡，可能就是經過加工來掩蓋原料或製程上的缺陷。