劣質防彈背心採購弊案頻傳！最高檢察署：將依國安法求處重刑

軍警用防彈背心採購涉弊案件頻發，最高檢將拉高為國安案件。 圖：最高檢察署提供

[Newtalk新聞] 國內軍警用防彈背心採購案件頻繁爆發弊端，交付劣質防彈背心給國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等採購機關，最高檢察署召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，依照新修訂《國家安全法》規定，任何違法履約交付或提供來自大陸、港澳地區或境外敵對勢力的不實軍品，最重可處10年有期徒刑及新台幣5000萬元罰金。

最高檢指出，不肖業者多年來介入軍警用防彈背心的政府採購案，提供不符合規格或安全性要求的防彈背心及相關產品（如吸震片、抗彈纖維布），嚴重威脅第一線執勤人員的生命安全。最高檢發現弊案範圍遍及全國各機關，被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，有「集團化、組織化、綁標化」傾向。

最高檢察署邀集高雄高分檢、台北地檢、桃園地檢及橋頭地檢等單位，共同協力偵辦相關案件，同時最高檢察署致函國防相關單位，要求進行系統性風險管理。依照新修訂《國家安全法》規定，違法履約交付或提供來自大陸、港澳地區或境外敵對勢力的不實軍品，最重可處10年有期徒刑及新台幣5000萬元罰金。招標文件亦應明確載明相關規範，以確保國防軍品及服務之安全。

最高檢察署呼籲，國防單位以外之司法、行政機關，例如調查局、海巡署、警政署、矯正署等，應注意避免業者以違反政府採購法或偽造文書之方式，進口大陸、港澳地區或境外敵對勢力產品，以維護執勤同仁人身安全。

