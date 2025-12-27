劣質香燒30年全家鉛中毒！！阿嬤拜血鉛濃度爆表 醫警告：會「假扮鈣質」藏骨頭

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

不少人以為鉛中毒只會出現在工業環境，卻忽略居家也可能暗藏風險。腎臟科醫師林軒任昨（26）日分享一起案例，一名阿嬤長期在家中使用品質低劣的香品祭拜，時間長達30年，近年陸續出現全身痠痛、貧血、下肢水腫等症狀，就醫檢查後才發現血鉛濃度嚴重超標，甚至波及同住的家人。

一名阿嬤在家中使用品質低劣的香品祭拜，時間長達30年，就醫檢查後才發現血鉛濃度嚴重超標，甚至波及同住的家人。（示意圖/photoAC）

林軒任昨天在臉書發文指出：「你以為鉛中毒離很遠，其實只差一個巷子的距離。」，故事的主角是一位阿嬤，因為嚴重貧血、雙腳水腫來檢查，她到院時貧血情況嚴重，血紅素僅5.8g/dL，遠低於正常值；血液抹片中還可見嗜鹼性點狀紅血球，這是重金屬中毒的重要線索。進一步檢驗後，血鉛濃度高達59。經追查生活史，污染源鎖定為每日焚燒的劣質香品，而與她同住的丈夫、兒子及年幼孫子，也陸續出現鉛中毒相關症狀。

林軒任解釋，鉛中毒之所以難以察覺與根除，是因為鉛會「偽裝成鈣質」，被骨骼吸收並長期囤積，我們的骨頭很單純，看到長得像鈣的物質，就會開心地張開雙臂歡迎，把它們通通存進「骨頭銀行」的保險箱裡。「你以為毒素排掉了？其實它們只是躲進你的骨頭裡，打算住上幾十年」。

即使接受螯合劑治療，血液中的鉛濃度仍可能在數月後，因骨骼釋放而再度回升。對高齡者而言，骨質疏鬆會讓這個問題更加複雜；一旦骨質分解，鉛便會重新進入循環系統，持續傷害全身器官。特別是像阿嬤這樣的長輩，如果原本就有骨質疏鬆的問題，「當身體為了補足鈣質而分解骨質時，這些藏在骨頭裡的陳年老鉛就會像『恐怖房客』一樣破門而出，重新衝進血液裡攻擊全身」。

此外，鉛還能穿透血腦屏障，對發育中的孩童影響尤其嚴重。案例中兩名孫子的血鉛濃度也偏高，長期暴露恐影響專注力與學習表現，卻容易被誤認為單純的行為或學習問題。

林軒任提醒，居家祭拜應確保空間通風，清潔供桌時避免乾擦、改用濕布減少粉塵飛揚，並選購具合格檢驗證明的香品，在維持信仰習慣的同時，也守住全家人的健康。

