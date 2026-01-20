劣跡藝人鑽漏洞復出？陸官媒撂重話：讓他沒市場、沒流量

女星范冰冰2018年因「陰陽合約」及逃漏稅一度被列為「劣跡藝人」。（圖／中時資料照）

大陸演藝圈長期對「劣跡藝人」採取嚴格管控態度，但仍不時出現試圖鑽漏洞復出的案例。大陸官媒19日發表評論指出，近年部分曾涉爭議的藝人，到大陸三線及以下城市商演撈金、改名換姓直播帶貨，甚至打著公益名義重新曝光，形成線上線下違規復出的亂象，強調必須讓劣跡藝人「沒有市場、沒有流量」。

根據《新華社》評論強調，文娛產業不是失德者牟利的避風港，相關行徑已觸碰公序良俗底線，也對文化傳播環境造成污染。文章分析，亂象屢禁不止的關鍵，在於部分從業者唯利是圖，有些平台仍抱持流量至上的思維，加上線上與線下監管存在落差，使少數藝人得以利用制度縫隙規避查核，轉往資訊相對封閉的基層市場活動。同時，「飯圈文化」的推波助瀾，也助長不良風氣在部分粉絲群體中蔓延。

報導稱相關規範其實早已明訂。中國演出行業協會已將涉毒、涉賭等十多項行為列為明確禁區，並依違規情節規畫不同的聯合抵制期限，同時設有嚴格的復出評議機制，文娛從業人員的「負面清單」並非模糊地帶。整治不能流於形式，不能只檢視合約、證照就草率放行。相關單位須補強監管漏洞，落實實質審查，行業協會也應強化自律機制，確實執行聯合抵制，對違規復出明確說不，以維護產業秩序。

針對部分劣跡藝人透過網路平台「借網重生」，文章直言平台不能「裝睡」，應捨棄流量至上，優化演算法邏輯、加強內容審核，完善舉報機制，應及時發現和下架劣迹藝人相關內容和不良導向影片，不留傳播空間。報導強調，唯有嚴格立規矩、落實監管，讓違法失德者無漏洞可鑽、無市場可依，文娛產業才能回歸創作本質，讓正向價值重新成為文化傳播的核心力量。

