劣！中國遊客馬國潛水故意破壞 拖跩海龜、壓斷珊瑚

一名中國男子潛水時竟然暴力控制海龜行動。（示意圖／Pexels）



虐待動物！被譽為是上帝水族箱的馬來西亞仙本那是潛水愛好者的聖地。一名中國男子潛水時竟然暴力控制海龜行動，還故意捏斷珊瑚，甚至捏死海兔，行為惡劣。當地民眾報警處理，中國網友也痛批，這種沒素質的行為，真的丟臉丟到國外去。

目擊民眾：「他踢斷的珊瑚很大，就在我們面前踢斷的，他拽的玳瑁，捏死的海兔都讓人很唏噓，無論是理論考試，還是我們上課的時候都會說，而且所有的潛導都會管。」

原來這名男子是一位中國籍遊客，在馬來西亞的仙本那潛水時，故意動手破壞環境，甚至捏死海洋生物，讓許多潛水客相當痛心，真正的愛好者為了保護珊瑚，甚至不敢隨意塗抹防曬乳下水，但男子竟然在上帝的水族箱也敢為非作歹。

遊客：「這裡的海水能見度極高，光線下的水下世界色彩斑斕，仙本那軍艦島浮潛體驗，被譽為上帝的水族箱。」

對此男子的惡劣行徑，全球潛水教練協會也表示，將會展開核實調查，若屬實會採取相關處分，並且報警處理，而許多中國網友也痛批，如此沒有素質的行為，真的非常丟臉。

