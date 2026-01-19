劣！免費「TEAM TAIWAN」春聯 遭網路轉手高價賣還售空

2026台灣尚勇限定春聯，首印30萬份，在全台300多個據點提供給民眾免費領取，每人限定兩張，成為近期最搶手的春聯。不過竟然有人做起無本生意，把領到的春聯拿到網路上轉賣，每張賣360到399元不等，該行為也被人痛批「竟然連春聯都有黃牛，到底多缺錢？」

今年新版台灣尚勇春聯，傳統喜氣大紅色配上金光閃閃TEAM TAIWAN，還特別找來書法家王振邦老師親筆揮毫，一亮相就吸引許多民眾，趁著上班空檔，也要跑一趟領春聯。

不少民眾趁上班時間空檔，來領限定春聯。圖／台視新聞

但沒想到有人逮住機會，竟然做起無本生意，把免費春聯轉手拿到網路上賣，價格從360起跳，目前網路上喊到最高價是399一張，還全部售空。

沒想到春聯竟被人拿到網上轉賣。圖／台視新聞

針對這些賣家行為，有人表示「沒想到連春聯，都有人缺錢到要當黃牛拿來賣」，另外還有人指出，既然都要花錢買，還不如去做公益，指出原棒協有取得獨家授權販售，且收入都用在推廣基層原住民棒球教育上面。

