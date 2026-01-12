劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押

即時中心／徐子為報導



一名曾姓男子10日下午15時許，涉嫌酒駕自小客車行經高雄市杉林區清水路時，與行人發生交通事故，造成對方受傷，惟曾嫌未依規定留在現場，隨即駕車逃逸。





警方獲報後立即展開追查，約於16時許，在杉林區山仙路查獲曾嫌到案，並依肇事逃逸準現行犯將其帶返派出所偵辦。員警發現曾嫌身上散發濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值明顯超標。



警方表示，曾嫌涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸致人受傷等罪嫌，全案依法移送橋頭地方檢察署偵辦後，檢察官向法院聲請羈押，法院已裁定羈押。旗山分局警方再次呼籲，酒後切勿駕車，發生交通事故應留置現場報警處理，切莫心存僥倖，以免觸法受罰。





