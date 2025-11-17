助中高齡失業者 桃竹苗分署開辦8大職訓

〔記者李容萍／桃園報導〕相準中高齡勞動者憑藉著豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力；勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助中高齡民眾提升技能、順利再就業，開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等8大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，為中高齡者在訓期間減輕學習負擔。

曾為照顧母親而離開職場的46歲吳長明，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢屢受挫折，他報名參加銲接職訓學習專業技能後，不僅成功轉職並憑著熟練的技術獲得主管肯定，穩定就業、重拾自信，展現出職訓為中高齡勞動者開創職涯新契機的訓練成果。

吳長明畢業於基隆某高職綜合商業科，曾任職生物科技公司並被外派國外任職。後因照顧中風母親暫別職場，後續想返回職場，工作職位已被取代。面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他仍不氣餒，透過職業訓練重新出發。當得知桃竹苗分署提供多元職訓課程、友善的服務，他考量到銲接技術專業度極高、市場需求穩定，且與他曾深耕多年的機械產業背景相符，便決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能，展開900小時密集訓練。

訓練內容從基礎的材料特性、配管與識圖，到熟練掌握各種金屬材質及氬氣鎢極電銲(TIG)技術。吳長明面對精準度、銲縫品質判讀等高階技術挑戰，透過由淺入深、分段式的教學，配合實作練習與導師一對一指導，逐步克服困難，成功取得「氬氣銲極電銲技術士」證照，結訓不到1個月，透過分署安排的入班徵才與就業媒合服務，順利進入楊梅機械公司擔任技術士，薪資超過4萬元，開啟職涯新篇章。

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡及高齡學員除可獲得免費參訓，勞動部亦提供「職業訓練生活津貼」協助減輕經濟壓力。凡年滿45歲至65歲中高齡及65歲以上，非自願離職的高齡者，於受訓期間每月可領取退保前6個月內平均投保薪資的60％，最長可申請6個月。職業訓練不僅能幫助學員掌握行業技術與考取專業證照，更透過與業界合作開發課程、媒合就業機會，協助學員將所學應用於實務，提升再就業成功率。

賴家仁呼籲企業把握機會，在結訓前入班徵才，提前接觸潛在人才，有意報名職業訓練者，可洽各就業中心或上「台灣就業通」 、桃竹苗分署網站查詢及報名相關課程，亦可電洽(03)485-5368分機1602。

