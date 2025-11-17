助中高齡失業者 桃竹苗分署開辦8大職訓
〔記者李容萍／桃園報導〕相準中高齡勞動者憑藉著豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力；勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助中高齡民眾提升技能、順利再就業，開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等8大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，為中高齡者在訓期間減輕學習負擔。
曾為照顧母親而離開職場的46歲吳長明，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢屢受挫折，他報名參加銲接職訓學習專業技能後，不僅成功轉職並憑著熟練的技術獲得主管肯定，穩定就業、重拾自信，展現出職訓為中高齡勞動者開創職涯新契機的訓練成果。
吳長明畢業於基隆某高職綜合商業科，曾任職生物科技公司並被外派國外任職。後因照顧中風母親暫別職場，後續想返回職場，工作職位已被取代。面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他仍不氣餒，透過職業訓練重新出發。當得知桃竹苗分署提供多元職訓課程、友善的服務，他考量到銲接技術專業度極高、市場需求穩定，且與他曾深耕多年的機械產業背景相符，便決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能，展開900小時密集訓練。
訓練內容從基礎的材料特性、配管與識圖，到熟練掌握各種金屬材質及氬氣鎢極電銲(TIG)技術。吳長明面對精準度、銲縫品質判讀等高階技術挑戰，透過由淺入深、分段式的教學，配合實作練習與導師一對一指導，逐步克服困難，成功取得「氬氣銲極電銲技術士」證照，結訓不到1個月，透過分署安排的入班徵才與就業媒合服務，順利進入楊梅機械公司擔任技術士，薪資超過4萬元，開啟職涯新篇章。
桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡及高齡學員除可獲得免費參訓，勞動部亦提供「職業訓練生活津貼」協助減輕經濟壓力。凡年滿45歲至65歲中高齡及65歲以上，非自願離職的高齡者，於受訓期間每月可領取退保前6個月內平均投保薪資的60％，最長可申請6個月。職業訓練不僅能幫助學員掌握行業技術與考取專業證照，更透過與業界合作開發課程、媒合就業機會，協助學員將所學應用於實務，提升再就業成功率。
賴家仁呼籲企業把握機會，在結訓前入班徵才，提前接觸潛在人才，有意報名職業訓練者，可洽各就業中心或上「台灣就業通」 、桃竹苗分署網站查詢及報名相關課程，亦可電洽(03)485-5368分機1602。
更多自由時報報導
溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意
彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載
其他人也在看
爸媽退休金每月3萬夠用嗎？他看見真實生活嚇到：老了還要付房租真的不安心
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導退休後最怕什麼？不少人擔心的不是醫療，而是「沒有自己的房子」。近日有網友發文感嘆，看到爸媽正式退休後的生活狀況...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
Costco顧客都討厭！「這2種水果」意外上榜 不會回購的還有這些…
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導美式知名賣場Costco（好市多）可以買到各式各樣的食品雜貨，受到許多顧客喜愛，不過有顧客上網透露，對於某些水果的消...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 12 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 4 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 15 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 40 分鐘前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前