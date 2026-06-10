助中高齡職涯續航 中市府6/17北區樂齡就業徵才薪資上看7萬

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助中高齡職涯再續航，中市府6/17北區樂齡就業徵才，薪資上看7萬元。（圖：中市府提供）

為積極促進銀髮勞動力重返職場，台中市政府勞工局與北區區公所合作，定17日上午9時30分至12時30分，在北區公所6樓禮堂舉辦樂齡就業聯合徵才活動，特別邀請中高齡友善企業鼎王國際餐飲、萊爾富及正証光機械等7家廠商，提供355個多元工作機會，希望協助大齡民眾，開創職涯第二春。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕重視中高齡就業權益，市府持續推動「樂齡就業五告讚」方案，提供全方位的就業促進措施，為鼓勵中高齡重返職場，針對55歲以上或45歲以上依法退休者，經公立就業服務機構推介並穩定就業達30日以上，最高可申請6萬元就業獎勵金。

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林淑媛說，市府為建構友善職場環境，今年推出「友善中高齡企業職場認證」，攜手企業提供中高齡最全面的就業協助與支持。因應中高齡求職需求，許多友善企業釋出具競爭力的薪資與福利，知名連鎖鍋物品牌「鼎王國際餐飲」釋出薪資上看7萬元的店襄理及副主廚職缺，「築間餐飲」提供薪資上看5萬8千元的區主管職缺，國內知名有線電視「台灣數位光訊」開出薪資上看4萬5千元的稽核職缺，另提供120個部分工時職缺，歡迎求職者踴躍參加。

台中市就業服務處表示，活動現場特別規劃「輔具展示專區」，讓求職者及廠商透過實際體驗，了解如何運用職務再設計來減輕工作負擔及提升工作效率，另設有「身心靈放鬆按摩體驗區」，協助求職者紓緩壓力及放鬆身心。活動詳情請至台中市就業服務處官方網站（https://gov.tw/Kae）查詢，或洽台中市銀髮人才服務據點（04-22808378）。（寇世菁報導）

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