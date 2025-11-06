助丹娜絲風災重建 工程會表揚290家廠商並納入採購CSR指標

雲嘉南災後復原前進指揮所今（6）日舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」。工程會提供



行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今（6）日舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」，行政院副院長鄭麗君及政委陳金德向全體協助災後復原工作的地方政府、技術團隊與290家協助廠商，致上最誠摯的謝意與敬意。

為肯定營造團隊在災後復原中展現的高度社會責任，行政院工程會特別於「採購評選委員會（評審小組）評分表」中增訂「參與丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原工作」項目，納入企業社會責任（CSR）評分指標，作為後續採購評選之參考依據。

廣告 廣告

工程會表示，此舉不僅肯定營造團隊的專業與公益精神，也象徵政府重視企業在公共危難時的社會責任，鼓勵產業以實際行動回饋社會。

鄭麗君在會中肯定前進指揮所團隊與地方政府的努力，並向所有協助廠商表達感謝。「這不只是工程，更是對家園的守護。」

7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，17級強風造成大量民宅屋頂被掀、破損；接續7月底的豪雨，政府憂心很多仍蓋著帆布的屋頂會漏水，所以在賴總統及行政院長卓榮泰指示下，行政院於7月30日迅速成立前進指揮所，由陳金德擔任指揮官，結合中央15個機關與地方政府力量，組成21支技術支援團隊，統籌中央及地方資源，全力推動民宅修繕、產業復原及公共設施修復工作。

陳金德表示，前進指揮所首創「政府主動媒合廠商修繕民宅」機制，共有290家營造廠商響應投入支援。

「這次能在短時間內達成大規模修繕成果，仰賴地方政府的密切配合與眾多廠商的全力協助。」陳金德特別感謝台南市政府及嘉義縣、市、雲林縣政府在第一線展現高度效率，不僅即時掌握災損資訊，更積極與中央溝通，使慰助金發放及各項協助措施得以迅速到位。

陳金德也強調，290家廠商願意放下手邊工程，全力趕赴災區，這份善舉正是台灣最值得驕傲的力量。

前進指揮所已於10月底完成階段性任務，後續將依《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，由中央各主責機關持續推動53項復原重建計畫。針對仍未修繕完成個案，將啟動科技航拍判釋，由地方政府逐戶盤查、造冊追蹤，以確實照顧災民所需，確保重建工作不中斷、照顧災民不落空。

更多太報報導

新能源技術投入救災 光電產業從「受災戶」變「救援者」

電網「地下化」是強化韌性唯一解? 台電曾文生：「好藥方」也要看治哪個症狀

丹娜絲風災補助再加碼 卓榮泰：屋頂受損面積無論大小每戶再補2萬