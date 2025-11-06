助丹娜絲風災重建 工程會表揚290家廠商並納入採購CSR指標
行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今（6）日舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」，行政院副院長鄭麗君及政委陳金德向全體協助災後復原工作的地方政府、技術團隊與290家協助廠商，致上最誠摯的謝意與敬意。
為肯定營造團隊在災後復原中展現的高度社會責任，行政院工程會特別於「採購評選委員會（評審小組）評分表」中增訂「參與丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原工作」項目，納入企業社會責任（CSR）評分指標，作為後續採購評選之參考依據。
工程會表示，此舉不僅肯定營造團隊的專業與公益精神，也象徵政府重視企業在公共危難時的社會責任，鼓勵產業以實際行動回饋社會。
鄭麗君在會中肯定前進指揮所團隊與地方政府的努力，並向所有協助廠商表達感謝。「這不只是工程，更是對家園的守護。」
7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，17級強風造成大量民宅屋頂被掀、破損；接續7月底的豪雨，政府憂心很多仍蓋著帆布的屋頂會漏水，所以在賴總統及行政院長卓榮泰指示下，行政院於7月30日迅速成立前進指揮所，由陳金德擔任指揮官，結合中央15個機關與地方政府力量，組成21支技術支援團隊，統籌中央及地方資源，全力推動民宅修繕、產業復原及公共設施修復工作。
陳金德表示，前進指揮所首創「政府主動媒合廠商修繕民宅」機制，共有290家營造廠商響應投入支援。
「這次能在短時間內達成大規模修繕成果，仰賴地方政府的密切配合與眾多廠商的全力協助。」陳金德特別感謝台南市政府及嘉義縣、市、雲林縣政府在第一線展現高度效率，不僅即時掌握災損資訊，更積極與中央溝通，使慰助金發放及各項協助措施得以迅速到位。
陳金德也強調，290家廠商願意放下手邊工程，全力趕赴災區，這份善舉正是台灣最值得驕傲的力量。
前進指揮所已於10月底完成階段性任務，後續將依《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，由中央各主責機關持續推動53項復原重建計畫。針對仍未修繕完成個案，將啟動科技航拍判釋，由地方政府逐戶盤查、造冊追蹤，以確實照顧災民所需，確保重建工作不中斷、照顧災民不落空。
更多太報報導
新能源技術投入救災 光電產業從「受災戶」變「救援者」
電網「地下化」是強化韌性唯一解? 台電曾文生：「好藥方」也要看治哪個症狀
丹娜絲風災補助再加碼 卓榮泰：屋頂受損面積無論大小每戶再補2萬
其他人也在看
新！台中環保局、農業局長遭免職 接替人選曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息！原先台中市環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行非洲豬瘟，被台中市府認定，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今（6）日起免除兩位局長職務；同時，環保局長及農業局長則分別由吳盛忠接任，以及市府參事李逸安代理。民視 ・ 6 小時前
台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職
今(6)上午台中市長盧秀燕於上午10時40分府開完前進應變所記者會，隨即於中午12時08分對外發布：台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！民視 ・ 1 天前
新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17
（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲 […]引新聞 ・ 6 小時前
豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。 台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確...匯流新聞網 ・ 5 小時前
明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先
澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。中時新聞網 ・ 1 小時前
保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決
【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟緯來新聞網 ・ 7 小時前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 1 天前
千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元
合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 10 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空
針對「鳳凰」颱風的預測路徑，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人－吳聖宇」發文指出，下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三（12日）經過台灣上空，下週四（13日）進入台灣東北方海面逐漸遠離。至於經過台灣上空的...CTWANT ・ 4 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 18 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前