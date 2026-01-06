助亞桑傑獲釋 馬杜洛律師著名戰功

委內瑞拉前總統馬杜洛在美國的世紀審判備受矚目，而接受馬杜洛辯護任務的名律師波拉克（Barry J. Pollack）也成為關注焦點。波拉克曾為涉及地緣政治法律案件辯護，並以透過創新策略進行辯護出名，其中包含在2024年幫助維基解密創辦人亞桑傑獲得自由。接下馬杜洛一案，也被曾為巴拿馬強人領導諾瑞嘉辯護的律師評為「再沒有更好的選擇了。」

波拉克現年61歲，擁有超過30年執業經驗，法庭攻防經驗豐富，以「一絲不苟」著稱，現為律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP的合夥人。波拉克對涉及地緣政治和法律交錯領域的複雜案件並不陌生。《紐約時報》報導，波拉克習於找到創新方法為當事人辯護。而他最著名的案件，莫過於曾為揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑辯護。

身為澳洲國民的亞桑傑過去被美國指控非法散布與國家安全有關的資訊，波拉克在本案投入超過10年時間為亞桑傑提供法律策略，最終在2024年與美國司法部達成認罪協議，根據協議，亞桑傑在美國大陸以外地區承認犯下《間諜法》散布軍事與外交機密的單項重罪，換取自由身，最終亞桑傑在北馬里亞納群島認罪後，得以返鄉。

馬杜洛被與1989年美國揮兵巴拿馬逮捕強人領導諾瑞嘉一案比較，諾瑞嘉的代表律師梅伊評論，對馬杜洛來說，再沒有比波拉克更好的選擇了，這不代表波拉克握有為馬杜洛辯護所需的資源，而是說馬杜洛確實擁有一名能想辦法解決問題的律師。

波拉克於1991年從喬治城大學獲得法學學位，隨後擔任聯邦地區法官佛蘭納瑞的書記官。同時，波拉克也是喬治城大學的兼任教授，並教導一門名為「聯邦刑事審判剖析」的課程，並在課程中聚焦安隆案。安隆案也是波拉克辯護的著名案件之一，波拉克為面臨詐欺指控的前會計克勞茲贏得無罪判決，安隆破產是2000年代初期最引人注目的企業醜聞之一。