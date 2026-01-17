助人工作者辛苦誰人知？！第五屆微型社福全台尾牙近600位助人夥伴齊聚作伙圍爐

▲台灣一起夢想公益協會理事長吳怡達致詞。

【記者 洪美滿／台北 報導】台灣一起夢想公益協會舉辦第五屆「微型社福尾牙」，今年尾牙以「感謝與榮耀微型社福」為核心，邀請總計全台296家微型社福、588位第一線助人工作者在台中齊聚一堂，同時所有表演節目也都是由微型社福團隊擔綱，讓平時在各地默默投入服務的夥伴，能在年節前擁有被看見、被肯定的時刻。

一起夢想公益協會理事長吳怡達表示，微型社福指的是平均正職僅1-2位的社福團體，他們在全台各個角落深耕服務弱勢對象，但卻很少被人認識、知道、甚至被感謝，因此趁著此次機會，一起夢想希望能夠好好慰勞、感謝全台微型社福，也希望微型社福彼此之間能像家人一樣互相幫助、互相鼓勵。

本屆尾牙表演節目呼應「感謝與榮耀微型社福」的精神，由5家微型社福所服務的對象登台表演，以音樂、舞蹈與戲曲等，展現豐富的生命力與韌性。

▲台南市佑明視障協進會『問』佑明視障樂團表演望春風等經典曲目。

台南市佑明視障協進會『問』佑明視障樂團由2位全盲、3位重度視障團員組成，以吉他、木箱鼓、口琴、吹管與陶笛等樂器，透過反覆傾聽與記憶練成每段旋律，現場表演讓參加者如癡如醉。

南投縣草屯鎮御史社區發展協會歌仔戲隊，讓長輩從喜歡變成學習，透過改編傳統故事，將生命裡的重要議題：性平、反暴力、環保等結合入歌仔戲中；另外，雲林縣虎尾鎮老人會舞蹈團也展現了在地活力，呈現銀髮族樂活樣貌。

桃園市聲暉協進會熱舞社則由一群熱愛舞蹈的聽障青年組成，他們雖然無法以耳朵聽見旋律，但仍以身體感受節奏、以記憶完成舞步，並以 Hip Hop 為主要舞風，傳遞「即使世界安靜，熱愛仍能發聲」的信念。

▲第五屆「微型社福尾牙」以「感謝與榮耀微型社福」為核心，全台296家微型社福、588位第一線助人工作者在台中齊聚一堂。

成立於2025年1月的高雄市123視障追風協力車協會—123人聲樂團，雖然成立時間短、視障者難以閱讀樂譜、遇到合唱需高度默契等挑戰，團員仍以「永不放棄」的精神持續練習，透過人聲合唱展現生命力。

一起夢想公益協會表示，微型社福多在資源有限、人力吃緊的情況下承擔第一線服務，尾牙活動不僅是年終聚會，更希望成為夥伴們互相打氣、彼此看見的場域；透過「100%微型社福參加、100%微型社福表演」的設計，把舞台與掌聲留給投入照顧、陪伴與支持的助人工作者，最後也希望大眾能透過一起夢想官方網站(http://510.org.tw)，加入成為微型社福的支持者。（照片記者洪美滿翻攝）