助人案例再+1！ChatGPT揪出未察覺病灶 醫認可：有臨床參考價值
科技中心／紀玫瑄報導
OpenAI在今年10月更新使用政策，指出ChatGPT不再提供「需要專業執照」的特定意見，像是醫療、法律或財務3大敏感領域。但近期國外Reddit用戶分享，他把核磁共振影像（MRI）的資料交由ChatGPT分析，成功替他找出「醫師未判讀出的異常」，也被主治醫師證實AI所提供的報告具有臨床參考價值。
◆患者將MRI影像丟給ChatGPT 醫師證實具參考價值
該名Reddit用戶發文分享，過去曾接受L5-S1微創椎間盤切除手術，醫生評估手術成功，但術後4個月卻仍持續出現坐骨神經痛症狀，儘管後續進行檢查時，放射科醫師也並未在核磁共振影像中發現造成他仍然疼痛的問題。
當事人回家後，將自己的核磁共振影像上傳至ChatGPT，要求AI系統以「深度研究模式」進行全面分析，在經過約45分鐘，ChatGPT提供了一份長達8頁的分析報告，清楚說明對於核磁共振影像的觀察結果，推論並詳細解釋可能造成疼痛的原因，指出造成疼痛原因恐是集中在S1神經根附近。
當事人將這份ChatGPT分析的報告提供給主治醫師參考，醫師詳讀完報告後，認為ChatGPT的分析具備臨床的參考價值。事後，醫生也根據這份報告，成功評估患者的後續治療方法，改善患者疼痛的狀況。
◆ChatGPT 10月更新「使用政策」：不再提供醫療建議
OpenAI在今年10月29日更新「使用政策」（Usage Policies），指出ChatGPT不再提供「需要專業執照」的特定意見，像是醫療、法律或財務3大敏感領域。
當時消息一出，許多網友哀鴻遍野，OpenAI發言人也向《商業內幕》（Business Insider）澄清，ChatGPT不再「直接點出」特定藥物名稱或提供藥物劑量建議，而是改以「解釋」為原則，並建議用戶尋求專業人士的協助。
同時，OpenAI強調，ChatGPT是提供「醫療資訊」，而非「醫療建議」，從來都不是專業醫療或法律建議的替代品。
◎醫療資訊：分享健康資訊、非醫療的症狀舒緩方式。
◎醫療建議：專業醫療建議、開立處方，包含藥物名稱、劑量。
更多三立新聞網報導
香港大火印傭失聯…DNA檢驗出爐：與雇主遺骸「二合為一」
停車場變合唱現場！Gogoro聖誕歌齊發 車主崩潰：大型社死現場
挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝
司法寬容？國中割喉案判賠938萬 乾哥聲請「訴訟救助」裁判費全民買單
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 49
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 14 小時前 ・ 12
台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮
台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍
中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 8
腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命
有毒的食物有哪些？曾被譽為「全球最帥醫生」的Doctor Mike指出，較常見的食物如未熟荔枝、未處理腰果等10樣，它們含有大小不一的毒性，達到一定劑量就可能引發食物中毒，也示警比較毒的食物如河豚（廚師未妥善處理）、發芽馬鈴薯「吃下去可能會殺了你」。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 11 小時前 ・ 7
河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
56歲男鼠蹊部「冒腫塊」！醫示警1病
[NOWnews今日新聞]一名56歲先生偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，因此到泌尿科求診。經理學檢查搭配影像的診斷確定是腹股溝疝氣，入院接受疝氣修補手術後，隔日順...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用
有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 5
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
根據衛福部於2024年公布的最新調查數據，台灣65歲以上長者的失智症盛行率已達7.99%，等於每100位長者中，就有將近8人罹患失智症。隨著人口快速老化，推估至2050年，65歲以上長者失智率將攀升至11.1%，全台失智人口恐突破百萬人。看似遙遠的「失智症」，其實正一步步逼近熟齡世代的生活。人稱「無毒教母」的譚敦慈就提醒，與其恐慌，不如把「預防失智」落實在日常裡，從飲食、運動、社交到生活環境，一點一滴累積。她笑說，自己最怕的不是老，而是失智，「因為我這一輩子都遇到好男人，我怕忘了他們。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 3
「好萊塢最強反派」中風病逝！每42分鐘奪1命 決戰秋冬殺手保命4招
曾在《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影中演出，被譽為「好萊塢反派專業戶」的日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa），於美國時間12/4在加州病逝，享壽74健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
小孩病歷註記「PKU」 兒醫：好心疼「不治療恐傷智力」
一位小小孩初次來到診所看診時，醫師在病歷上仔細註記了「PKU」三個字母。兒科醫師黃紹基表示，對兒科醫師而言，看見這樣的註記會感到相當心疼，因為這意味著以目前醫學技術來說，這個孩子終其一生都必須嚴格注意飲食和用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7旬翁頭暈老跌倒 一飲食習慣「舌苔幾乎消失」已神經病變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 70歲的李爺爺，從三個月前開始出現頭暈、視力下降的情形，容易因重心不穩而跌倒，焦慮不已，跑遍急診、中醫以及神經內科進行檢查，確認不是急性腦中風之後，輾轉求助台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，醫師檢查發現他的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，才發現原來是長年茹素，維生素B缺乏導致的營養性神經病變。 台北...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
喝酒臉紅是警訊！恐是「酒精不耐症」 醫：身體「泡在致癌物裡」
2025已經接近尾聲，跨年夜與接下來的農曆春節都是不少民眾會開懷豪飲的時期。肝基會提醒，喝酒後容易臉紅、心跳加速其實是「酒精不耐症」的警訊，具有此類體質的民眾因為酒精代謝較慢，酒精代謝的中間產物、一級致癌物乙醛長時間在體內停留，就像讓身體泡在致癌物裡一樣，建議民眾可以檢測「酒精代謝酶基因」，了解自己自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖
糖尿病治療不只靠吃藥。醫師馮傑森（Jason Fung）指出，控制血糖關鍵在於減少胰島素波動，建議避開澱粉、甜食與加工食品等5類食物，並多攝取蔬菜、優質蛋白質與好油脂，同時透過飯後散步、間歇性斷食等習慣改善代謝、穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
吃完飯就想睡覺？營養師提醒「不是正常老化」4習慣易踩雷
很多人吃完飯後就開始想睡覺，對此營養師張馨方說明，原因可能跟血糖正在大起大落有關，很多人會誤以為是自己太累，往往靠咖啡硬撐，卻不曉得原來真正偷走精神的凶手，是容易被忽略的血糖震盪。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 27
國中少女反覆腹痛送急診「檢查都正常」中醫師揪出關鍵
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】林姓國中女孩一年半來反覆出現腹脹與腹痛，痛起來冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，家人多次將她送往急診。然而抽血、X光、超音波等檢查皆顯示正常，只能依賴止痛藥短暫壓制症狀。在親友建議下，輾轉至光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師門診調整體質。 課業壓力大、作息失衡 中醫判斷屬「肝氣鬱滯」體質 郭彥碁醫師回憶，女孩初診時腹部緊繃、按壓即感脹悶，臉色略顯蒼白，再進一步詢問生活作息，才發現她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，加上情緒緊張，符合中醫所謂「肝氣鬱滯」的體質特徵。 不是腸胃吃壞 功能性腸胃不適導致 郭彥碁醫師解釋，肝氣鬱滯可理解為身體的氣機卡住，腸胃就像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，因此會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀。 郭彥碁醫師強調，她的腸胃不是吃壞，而是整體氣機受阻。這種情況常發生於青少年常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，常見這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半的落差。 中藥調理搭配生活調整 症狀明顯改善 經過問診與詳細評估後，郭彥碁醫師開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，並建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維健康醫療網 ・ 10 小時前 ・ 1