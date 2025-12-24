助人案例再+1！ChatGPT揪出未察覺病灶 醫認可：有臨床參考價值

科技中心／紀玫瑄報導

國外Reddit用戶把核磁共振影像（MRI）的資料交由ChatGPT分析，成功替他找出「醫師未判讀出的異常」，也被主治醫師證實AI所提供的報告具有臨床參考價值。（示意圖／翻攝自pixabay）

OpenAI在今年10月更新使用政策，指出ChatGPT不再提供「需要專業執照」的特定意見，像是醫療、法律或財務3大敏感領域。但近期國外Reddit用戶分享，他把核磁共振影像（MRI）的資料交由ChatGPT分析，成功替他找出「醫師未判讀出的異常」，也被主治醫師證實AI所提供的報告具有臨床參考價值。

◆患者將MRI影像丟給ChatGPT 醫師證實具參考價值

該名Reddit用戶發文分享，過去曾接受L5-S1微創椎間盤切除手術，醫生評估手術成功，但術後4個月卻仍持續出現坐骨神經痛症狀，儘管後續進行檢查時，放射科醫師也並未在核磁共振影像中發現造成他仍然疼痛的問題。

廣告 廣告

當事人回家後，將自己的核磁共振影像上傳至ChatGPT，要求AI系統以「深度研究模式」進行全面分析，在經過約45分鐘，ChatGPT提供了一份長達8頁的分析報告，清楚說明對於核磁共振影像的觀察結果，推論並詳細解釋可能造成疼痛的原因，指出造成疼痛原因恐是集中在S1神經根附近。

當事人將這份ChatGPT分析的報告提供給主治醫師參考，醫師詳讀完報告後，認為ChatGPT的分析具備臨床的參考價值。事後，醫生也根據這份報告，成功評估患者的後續治療方法，改善患者疼痛的狀況。

◆ChatGPT 10月更新「使用政策」：不再提供醫療建議

OpenAI在今年10月29日更新「使用政策」（Usage Policies），指出ChatGPT不再提供「需要專業執照」的特定意見，像是醫療、法律或財務3大敏感領域。

當時消息一出，許多網友哀鴻遍野，OpenAI發言人也向《商業內幕》（Business Insider）澄清，ChatGPT不再「直接點出」特定藥物名稱或提供藥物劑量建議，而是改以「解釋」為原則，並建議用戶尋求專業人士的協助。

同時，OpenAI強調， ChatGPT是提供「醫療資訊」，而非「醫療建議」 ，從來都不是專業醫療或法律建議的替代品。

◎醫療資訊：分享健康資訊、非醫療的症狀舒緩方式。

◎醫療建議：專業醫療建議、開立處方，包含藥物名稱、劑量。

更多三立新聞網報導

香港大火印傭失聯…DNA檢驗出爐：與雇主遺骸「二合為一」

停車場變合唱現場！Gogoro聖誕歌齊發 車主崩潰：大型社死現場

挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝

司法寬容？國中割喉案判賠938萬 乾哥聲請「訴訟救助」裁判費全民買單

