助企業進軍中東 新北出口拓銷團招募中

《圖說》新北拓銷團實地參訪海外企業與廠房，透過多元管道交流並拓展商機，中為經發局長盛筱蓉。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為協助新北企業開拓新興市場，115年度出口拓銷團預定4月率團前往沙烏地阿拉伯，參加國際知名的「LEAP 2026 中東國際先進科技展」，設立新北市形象專館，展後赴阿曼舉辦實體貿易洽談會，報名即日起至11月30日止，詳情可參閱https://reurl.cc/pKyMOZ經發局官網。

經發局長盛筱蓉表示，中東地區積極推動經濟轉型，聚焦智慧城市、AI應用、再生能源、醫療科技、資安等多元產業，與新北與新北市AI、ICT等產業優勢高度契合，其中，「LEAP中東國際先進科技展」為中東地區規模最大的科技展會，今年該展會吸引來自全球逾1,800家廠商參展、17萬人次參觀，為國際企業進入中東與北非市場的重要門戶，也是中東科技創新與投資鏈結的關鍵平台。

《圖說》新北拓銷團今年前往「德國漢諾威工業展｣，以「新北館」為主題展區集結在地優秀的廠商。〈經發局提供〉

她說，115年度預計招募20家新北企業，聚焦電子產品、資通訊設備、醫療及生物科技、綠能科技產業及相關智慧城市產業鏈，期盼藉由此次展會與貿易洽談，不僅可協助新北企業掌握新興市場脈動、拓展國際商機，更讓國際社會看見新北產業的創新實力與競爭優勢。

《圖說》今年度參加「德國漢諾威工業展｣，與眾多國際買家與參展企業交流洽商。〈經發局提供〉

盛筱蓉指出，115年度新北市出口拓銷團由新北經發局主辦，首站將於沙烏地阿拉伯參加為期4天之「LEAP 2026 中東國際先進科技展」，集中展出新北優質企業與產品，爭取中東買家訂單。展覽結束後，將前往阿曼與當地商業組織、潛在商業合作夥伴等進行貿易洽談，一次報名可享雙倍效益。