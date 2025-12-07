助你打造專屬特色舞台中市府提供最高50萬元補助

準備好讓台中成為你的音樂舞台了嗎？台中市政府新聞局「台中市流行音樂活動行銷推廣補助」即日起至明年1月16日受理申請，每案最高可獲新台幣50萬元補助，預計於明年3月公布評選結果。市府新聞局長欒治誼邀請全國熱愛音樂的朋友們，把創意與活力帶到台中，舉辦屬於自己的精彩音樂活動！（如圖）

欒治誼指出，凡於台中市舉辦行銷或推廣流行音樂活動，並於115年12月31日前完成執行者，皆可提出申請，同一申請者以一案為限；若活動辦理於「山海屯」地區，或邀請「台中樂團」演出，將於評選時予以標示，鼓勵區域平衡發展並扶植在地樂團。

新聞局補充，歡迎有興趣的單位或團體至台中市政府新聞局網站查閱相關規定( https://reurl.cc/0664Kl )，並於期限內備妥申請文件，踴躍提出申請。