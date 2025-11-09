助偏鄉棒球發展 張泰山陳義信下場指導小將

（中央社記者洪素津台北9日電）傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全在偏鄉紀實節目「野！孩子起步走！」第3季下場指導棒球小將，張泰山說，勝負固然重要，但更重要的是孩子們學到團隊合作等精神。

金曲獎得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作偏鄉紀實節目「野！孩子起步走！」第3季，用鏡頭記錄「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽，由藝人鄒沐妍擔任主持人，和球評劉時豪及4名傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全，一起見證孩子們在球場上揮灑汗水的精彩時刻。

廣告 廣告

張泰山、黃忠義、陳義信、林益全親自下場指導小將們，陳義信透過新聞稿分享，「雖然是國小賽事，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台。」 張泰山表示，「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」

黃丹尼說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」他強調，節目不僅是記錄孩子打球的瞬間，更希望成為串連社會資源的平台，透過偏鄉故事拋磚引玉，讓企業與民間力量共同支持偏鄉教育與體育發展。

「野！孩子起步走！」第3季於YouTube上架，每週四晚間6時更新。（編輯：張雅淨）1141109