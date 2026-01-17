助優秀學子 聖約翰科大獲沈祖海家族贈6萬美金

「Haigo_Irene Shen Foundation」基金會董事長Shen-Chow（右二）捐贈美金六萬元給聖約翰科大。（圖：聖約翰科技大學提供）

▲「Haigo_Irene Shen Foundation」基金會董事長Shen-Chow（右二）捐贈美金六萬元給聖約翰科大。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學最近收到沈祖海家族捐贈的六萬美元，用於支持優秀學生的發展，顯示該家族對教育的長期投入和公益支持的決心。沈祖海家族成立的「Haigo & Irene Shen Foundation」自成立以來，一直關注教育和社會公益。基金會在二○二五年底正式通知校方，將每年的捐款金額從三萬美元提高到六萬美元，並立即生效，這已是基金會連續第十七年支持學校。

廣告 廣告

校長唐彥博表示，「Haigo & Irene Shen Foundation」是一個根據美國法律成立的非營利慈善機構，專注於教育、科學和公益事業。這次捐贈將用於設立更多獎學金和獎助學金，鼓勵優秀學生，同時幫助經濟困難的學生順利完成學業。透過這樣的資源支持，希望能進一步引導學生專注於學業，提升專業能力，為未來發展積累動能。

沈祖海（一九二六至二○○五）畢業於上海聖約翰大學建築學系，是一位享譽國際的建築師，曾任台北市建築師公會首任理事長。他設計了台北世界貿易中心、台北國際會議中心和松山機場等重要建築，對台灣的都市化發展有深遠影響。

唐彥博指出，沈祖海一生秉持「飲水思源」的精神。他曾感念年輕時得到社會的幫助，因此在晚年積極回饋教育。他設立了「思源獎學金」幫助清寒學生，並捐贈五十萬美元資助上海聖約翰大學復校計畫。

沈祖海家族的支持由其子Shen-Chow接力，自二○一○年至今透過「Haigo & Irene Shen Foundation」持續提供資助，目前累積捐款金額接近新台幣1,790萬元。這筆穩定的資金為學校提供了豐富的獎學金和獎助學金資源，成為推動聖約翰科大教育發展的重要支柱。

唐彥博強調，沈祖海校友的精神不僅體現在校舍建築中，更透過家族代代相傳的善行被弘揚。近一年來，聖約翰科大的學生在專業學習、創新實作和體育競技等領域表現優異，相關學生將於四月十八日的校慶大會中受到表彰。

唐彥博提到，聖約翰科大會珍惜這份跨世代的深厚情誼，善用這筆捐款於獎學金和獎助學金制度中，並秉持上海聖約翰大學「光與真理」的校訓精神，將「思源」理念深植於校園文化中，持續照亮教育公益之路。