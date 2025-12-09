助力丹娜絲風災房屋修繕 南市水利局表揚十三協力廠商

全力投入丹娜絲風災房屋修繕， 南市水利局長邱忠川（第一排左三）頒發感謝狀表揚協力廠商。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

丹娜絲颱風重創南台灣，南市水利局全力防、救災，也認養七股區屋頂修繕任務，媒合專業施工團隊，積極協助災民恢復家園，水利局說，媒合十三家廠商協助七十五戶受災戶完成房屋修繕，免受風雨侵襲，九日水利局頒發感謝狀表揚協力廠商。

水利局表示，今年七月丹娜絲颱風來襲，行政院雲嘉南前進指揮所進駐台南，中央與地方通力合作加速修復家園，市長黃偉哲指示市府相關單位啟動跨局處修繕機制，水利局媒合專業施工團隊，積極協助災民恢復家園；期間收到區公所提供登記申請三百卅一件，經逐戶會勘溝通，媒合十三家廠商協助屋主修繕，並有一位建築師義務監造，媒合後依照各住戶意願，有七十五戶簽約施工。

水利局表示，丹娜絲颱風七股區受災嚴重，水利局媒合修繕，施工團隊歷經三個多月努力，完成七十五戶受災房屋修繕作業，幫助受災居民重建家園，免受風雨侵擾。

水利局長邱忠川頒發感謝狀給參與修繕廠商，表揚協力廠商在汛期及工班、人力吃緊的狀況下，仍積極協調施工進度並參與房舍復原，展現「政府就在身邊」的行動力，隨著房屋修繕完成，讓鄉親回復正常生活。

邱忠川表示，「風雨無情、人間有愛」，非常感謝十三家廠商和一位建築師的熱心參與，包括大福營造、方章營造、仕強營造、古鎰統包工程、特工隊營造、彩藝廣告企業社、清築營造、富沛永續企業工程 、順茂鋼鋁、鼎漢工程、鋕昇營造工程、權聖企業、百強土木包工業、以及建築師陳國崇。